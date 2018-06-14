Туристы пожаловались на плохую инфраструктуру по дороге в Крым

14 июня 2018, 01:46

На трассе от Краснодара до Тамани туристы столкнулись с отсутствием туалетов, придорожных кафе, отелей и нехваткой заправок. В выходные на подъезде к Крымскому мосту образовались пробки. Приезжих возмутили плохие дороги, грязные пляжи и высокие цены в Крыму.

Как сообщал "Кавказский узел", перед продолжительными выходными с 10 по 12 июня, объявленными из-за празднования Дня России, многокилометровые пробки возникли в направлении Крымского моста: на дороге между Славянском-на-Кубани и Таманью и на трассе М-4 "Дон". В ГИБДД подтвердили, что трассы не справляются с потоком туристов.

Путь через мост не устроил туристов

Многочасовые пробки наблюдались на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани и на съезде с него в Керчи все эти дни, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» туристы, путешествующие в Крым на автомобилях. После праздников дорога стала свободной, заявили они.

В районе Тимашевска на Кубани, где пересекаются автомобильная дорога и железнодорожные пути, 9 июня простоял в пробке три часа, рассказал житель Москвы Юрий Алпатов.

«Закрывается железнодорожный переезд часто, поезда идут один за другим. Вся колонна стоит. Дальше встали за Славянском-на- Кубани. Там ведутся дорожные работы. Страшно подумать, что будет в июле-августе, когда сюда туристы массово поедут», - пожаловался он. По его словам, за Тимашевском нет никакой инфраструктуры, отсутствуют придорожные кафе, отели.

21 февраля трассу, которая проходит к Крымскому мосту из Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк, правительство России назначило федеральной. Новый статус дороги предполагает ее реконструкцию.

«Нет элементарных деревенских туалетов… В пробке народу много стояло, все в кусты ходили. Даже воды купить было негде. Планировали остановиться на ночлег в Тамани, чтобы хоть немного отдохнуть, но оказалось, что съезда с новой трассы нет», - рассказал Алпатов.

На участке дороги за Славянском-на-Кубани до Тамани очень мало заправок, рассказал он.

«Я советую заправиться до полного бака в Краснодаре и взять с собой канистру. В Крыму с бензином проблемы, заправок мало, они только в городах, встретили несколько АЗС, где вообще никакого бензина не было», - пояснил турист.

Цена на бензин в Крыму выше чем в России, стоимость АИ-98 составляет 54,99 рубля за литр, АИ-95 – 48,99 рублей, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Туапсе Никита Абрамов.

«Бензин не очень хорошего качества, я в прошлом году заправился на АЗС под Симферополем, у меня двигатель застучал. Пытался заправиться на Кубани перед выездом на мост - на АЗС очереди», - пожаловался он. Абрамов пояснил, что в Крым его семья отправилась потому, что хотелось проехать по новому мосту.

«Мне кажется, многие посмотрят мост и больше на отдых в Крым не поедут. Мне в Сочи ближе, и там лучше. В Крыму разбитые дороги, дорогие продукты, очень дорогая связь», - отметил Абрамов.

С открытием моста власти Краснодарского края ожидали увеличение турпотока, а жители Крыма - удешевление продуктов и других товаров. Однако жители Кубани встретили эту новость не столь позитивно, заявив о проблемах с медициной в Тамани, с которой могут столкнуться туристы.

Скопление большого количества автомобилей связано с тем, что все хотят проехать по новому мосту, считает он.

«В Крыму грязные пляжи, ржавые железки торчат, просто мусор везде. Мы хотели посмотреть морской вокзал в Керчи, думали, он красивый, как в Сочи. А там заброшенная, ржавая конструкция», - рассказал Абрамов.

Снять наличные деньги с карт российских банков невозможно, приходится вести с собой наличность, сказал турист.

«Все это неудобно. А цены на проживание в Крыму такие же, как и в Сочи. Лучше пережить серпантин и отдыхать в нормальных условиях», - заявил Абрамов.

В пробки под Тимашевском и за Славянском-на-Кубани попал турист из Курска Евгений Маслов.

«Мы простояли в пробке, потом остановились поесть, отдохнуть. К мосту выехали уже в темноте, ориентировались по навигатору Google. Он нас привел к паромной переправе в порту «Кавказ». Мост на картах есть, но подъезды к нему не отмечены», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Маслов. По его словам, было проще переправиться на пароме, чем возвращаться.

«Напрямую с порта «Кавказ» к мосту не проехать, нужно делать большой крюк через Темрюк. А это 80 километров только до Темрюка. Пришлось платить две тысячи рублей за переправу. Зато паром был пустой», - пояснил он.

Жители Керчи предпочитают отдыхать на Кубани

Керчь не готова принять такое количество туристов: в городе разбитые дороги, не оборудованы пляжи, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Керчи Ольга Карпова.

«Все фотографируются на съезде с моста у стелы Керчь. Там сотни людей ежедневно останавливаются. Нет ни общественного туалета, ни торговой точки. Там запах стоит ужасный. В общественный туалет превратили придорожные кусты», - рассказала она.

По словам Карповой, жители Крыма тоже теперь массово путешествуют на Кубань.

«Мы в шоке от того, как хорошо на Кубани, какие дороги, какие красивые курортные города. Мы теперь в Новороссийск, в Анапу в торговые центры ездим. Дети наши узнали, что такое Макдональдс, KFC. Одежду там покупаем, продукты. Они качественные и не дорогие. Бензин закупаем», - сообщила Карпова. По ее словам, в Крыму нет банкоматов российских банков, можно снимать наличность с комиссией в банкоматах крымских банков.

«Может, когда пойдут грузовики и поезда по мосту, что-то изменится, мы станем жить лучше. Но пока мы только получили толпу туристов, которым нам толком нечего предложить», - заявила она.