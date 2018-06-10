Вид на Крымский мост. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".

10 июня 2018, 19:58

Туристы сообщили о пробках на дорогах к Крымскому мосту

Многокилометровые пробки возникли сегодня как на дороге между Славянском-на-Кубани и Таманью, так и на трассе М-4 "Дон", пожаловались туристы, пытавшиеся подъехать к Крымскому мосту. Трассы не справляются с потоком туристов, подтвердили в ГИБДД.

Как сообщал "Кавказский узел", мост, связывающий Кубань и Крым, был открыт 15 мая. По данным инфоцентра "Крымский мост", за первые 12 часов после открытия движения по мосту был побит абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы - по мосту проехали около 14 тысяч транспортных средств. За первые сутки мост в обоих направлениях пересекли около 20 тысяч машин.

Власти Краснодарского края связали с открытием моста надежды на увеличение турпотока, а жители Крыма - на удешевление продуктов и других товаров. Однако жители Кубани встретили эту новость не столь позитивно, заявив о проблемах с медициной в Тамани, с которой могут столкнуться туристы.

Сегодня утром на трассе Славянск-на-Кубани - Тамань, по которой проходит основная дорога к Крымскому мосту, возникла серьезная пробка. Машины встали в районе в районе хутора Коржевского, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" туристы, которые планировали провести выходные в Крыму. 

"Выехали из Краснодара рано утром, через час встали в пробку в районе Коржевского. Выехали из пробки только в 14 часов. Яндекс.Пробки показывал 17-километровую пробегу", - рассказал житель Краснодара Данила Марков. По его словам, в районе хутора Коржевского проходит двухполосная трасса, на ней ведутся ремонтные работы, что создает заторы.

21 февраля правительство России назначило федеральной трассу, которая проходит к Крымскому мосту из Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк. Новый статус дороги предполагает ее реконструкцию.

"Курортный сезон начался, ремонтные работы можно было и завершить. Рекламируют супер-мост, а подъезды к нему старые, которые в пик сезона вообще встанут",- отметил мужчина.

Туристы вынуждены были часами стоять в пробке на сильной жаре. "Там ни туалетов, ни магазинов - голое поле, пыль столбом. Так долго я не стоял даже в очереди на паром",- рассказал Данила Марков.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Славянске-на-Кубани было +26 градусов, а в Тамани +23. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Турист из Ростова-на-Дону Марк Гройсман рассказал, что в уже шесть часов находится в пробке за хутором Коржевским, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 18:58 мск. 

"Сейчас уже думаем, что развернемся и поедем в Анапу или Геленджик. Уже нет никаких сил стоять на этой жаре, у нас в машите трое маленьких детей",- заявил мужчина.

Он считает, что для того, чтобы Крымский мост действительно стал доступным, необходимо реконструировать все дороги, которые ведут к нему. "Дороги старые, узкие - одна полоса в сторону моста, одна в обратную сторону. Естественно, будут пробки. Не ездили в Крым - ждали мост. Теперь будем ждать нормальных дорог",- сказал Марк Гройсман.

На федеральной трассе М-4 "Дон" сегодня тоже образовалась пробка. Вереница машин протянулась в районе Горячего Ключа на восемь километров, сообщил житель Сочи Илья Губенко. "Простояли несколько часов - почему, непонятно. Ни аварии, ни дорожных работ, просто стояли, и все. Очень много туристов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Заторы связаны с большим наплывом туристов, желающих отдохнуть в Крыму, заявил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный краевого ГИБДД. "Трафик автомобилей к Крымскому мосту увеличился раз в пять по сравнению с прошлым годом. Трассы не справляются", - пояснил сотрудник ГИБДД.

Он считает, что пробки создают и сами автомобилисты, которые пытаются обогнать друг друга и двигаются по полосе в три ряда. "Там дежурят сотрудники наши, регулируют движение. Объясняют, что есть альтернативные дороги к мосту", - сказал дежурный. Он добавил, что схемы альтернативных подъездов к мосту опубликованы на официальном сайте кубанского управления ГИБДД.

Украинские чиновники и политики, не признающие присоединения Крыма к России, требовали остановить возведение моста через Керченский пролив. "Кавказский узел" также ведет тематическую страницу "Эхо Украины на Кавказе".
Примечание:

"Установлена первая опора Керченского моста", "Установлена половина свай Керченского моста", "Рабочий погиб при строительстве Керченского моста".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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10 июня 2018, 20:16

10 июня 2018, 19:58

  • Туристы сообщили о пробках на дорогах к Крымскому мосту

    Многокилометровые пробки возникли сегодня как на дороге между Славянском-на-Кубани и Таманью, так и на трассе М-4 "Дон", пожаловались туристы, пытавшиеся подъехать к Крымскому мосту. Трассы не справляются с потоком туристов, подтвердили в ГИБДД.

10 июня 2018, 19:07

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