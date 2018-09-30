Поврежденная градом крыша дома в селе Кроз. Фото Ульяны Догузовой

30 сентября 2018, 03:34

Жители Южной Осетии остались без помощи властей после стихийного бедствия

В селах Дзауского района Южной Осетии от сильного града пострадали 42 дома. По словам пресс-секретаря районной администрации, ущерб посчитан, однако в местном бюджете денег нет. Пришлось обратиться в правительство, которое обещало помочь стройматериалами.

Как сообщал блогер "Кавказского узла" "Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть", 15 сентября на села Кроз и Чимаз обрушился град. "Неделя прошла, а помощи никакой пока жители сел не получили. Сегодня встретил сельчан, несущих лестницу. Решили устранять урон, нанесенный стихией, своими силами и средствами", - написал блогер 22 сентября.

По словам жительницы села Кроз Ульяны Догузовой, град нанес огромный ущерб ее домовладению.

Окна с выбитыми градом стеклами в селе Кроз. Фото Ульяны Догузовой"Град шел всего десять минут, но успел принести много бед. Разбушевавшаяся стихия уничтожила мои посевы, над которыми мы с семей трудились с утра до вечера не покладая рук. Сильный град размером со сливу повредил кровлю дома, а крыша сарая вообще пришла в негодность", - рассказала она 29 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, ее семья своими силами частично восстановила крышу сарая.

"Постепенном мы своими силами будем восстанавливать свои дом, но если правительство окажет помощь, то будем очень рады", - сказала Догузова.

От непогоды особенно сильно пострадали высокогорные села Кроз и Чъимас (Чимаз), рассказала 29 сентября корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь администрации Дзауского района Лиана Тедеева

"В Крозе стихия повредила 11 домов, а в Чъимасе - 31", - сказала она.

По словам Тедеевой, власти района осмотрели поврежденные домовладения и хозяйства, собрали все данные о пострадавших, однако, так как в районном бюджете недостаточно средств, чтобы оказать помощь по возмещению ущерба, они обратились в правительство.

Правительство выразило желание оказать помощь, и тем жителям, чьи дома пострадали во время града, помогут стройматериалами, рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, помощь будет оказана в течение двух недель.

Из-за непогоды в Дзауском районе также были повреждены дороги, силами районных властей данная проблема устраняется, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации Урузмаг Макоев.

Примечание:

"Около 20 гектаров полей горят в Южной Осетии", Жильцы аварийного дома обвинили власти Южной Осетии в бездействии", "Кузнецов раскритиковал темпы строительства объектов в Южной Осетии".

Автор: Ирина Томаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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