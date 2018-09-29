Серебряная монета с портретом Митридата III, 57-54 гг. н.э. Монета такого типа пропала 27 сентября 2018 года из музея Тигранакерта. Фото с электронного аукциона. https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=190499

29 сентября 2018, 07:35

Музей впервые ограблен в Нагорном Карабахе

Ценная серебряная монета I века до н.э. украдена из музея Тигранакерта из-за недостаточных мер безопасности, заявили в Министерстве культуры Нагорного Карабаха.

Дирекция музея Тигранакерта заявила в полицию, что утром 27 сентября из второго выставочного зала была украдена серебряная монета. "Единственное, что можем пока сообщить - это то, что ведется следствие", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы полиции Нагорного Карабаха Феликс Арутюнян.

Эту серебряную монету с портретом царя Парфии Митридата III нашли при раскопках в Тигранакерте в 2010 году, она датируется 57-54 годами до нашей эры, сообщил руководитель археологической экспедиции Гамлет Петросян. "Вор понимает, что нанес большой вред. Не нахожу слов…", - написал 28 сентября на своей странице в Facebook Петросян (перевод корреспондента "Кавказского узла").

"Подобный инцидент в музеях происходит впервые в истории Нагорно-Карабахской Республики", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела туризма министерства культуры Артак Григорян.

Он отметил, что кража стала возможна из-за недостаточных мер безопасности. "В музее Тигранакерта есть камеры видеонаблюдения, однако они ведут наружное наблюдение, в выставочных залах их нет. Пока идет следствие, и следствие выяснит, пропажа это или кража. Однако со своей стороны, чтобы предотвратить повторение подобных случаев в будущем, мы уже занимаемся усилением мер безопасности и охраны в музеях", - проинформировал Григорян.

Кражи происходят во всех музеях мира, но случившееся в Тигранакерте было ожидаемо, считает руководитель общественной организации "Агентство развития туризма и культуры Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла")" Сергей Шахвердян. "Ни штатное расписание музея Тигранакерта, ни уровень зарплат работников никак не соответствуют той ответственности и значимости, что имеет музей Тигранакерта. Просто удивительно, что этот инцидент не произошел раньше. Я полагаю, что похищение одного из артефактов станет причиной того, что государственные соответствующие органы обратят внимание на эту проблему", - сказал Шахвердян корреспонденту "Кавказского узла".

Он затруднился оценить стоимость украденной монеты, но подчеркнул, что дело не только в материальном ущербе. "Это один из артефактов, обнаруженных в ходе раскопок в Тигранакерте, и в научном смысле она очень ценна", - пояснил Шахвердян.

В Археологическом музее Тигранакерта, расположенном в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, выставлено около 200 экспонатов. Музей входит в северный туристический маршрут, поток туристов по которому увеличивается ежегодно. С начала года по конец сентября музей посетили почти 20 тысяч человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Управлении по вопросам туризма при Министерстве культуры Нагорного Карабаха.

Примечание:

"Музей Тигранакерта представил более 30 экспонатов IX-VII веков до н.э.", "В Нагорном Карабахе сокращено финансирование затрат на археологию и туризм", "В старинном городе Нагорного Карабаха Тигранакерт археологи обнаружили гробницу V века нашей эры".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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