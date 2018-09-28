Мать Рашида Пугоева рассказала о его возвращении домой

28 сентября 2018, 23:06

Житель Прохладного Рашид Пугоев, пропавший в день беспорядков в Кенделене, спустя неделю вернулся домой, сообщила его мать. О том, что с ним происходило в это время, Пугоев пока не рассказывает.

Как писал "Кавказский узел", в одной из местных групп в соцсети появилось сообщение, что житель Прохладного Рашид Пугоев вышел из дома 19 сентября и не вернулся. Сотрудники МВД не подтвердили информацию о его задержании во время беспорядков, которые происходили в этот день в Кенделене.

Жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, что привело к стычкам с силовиками 19 сентября в окрестностях Кенделена, в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, в результате беспорядков 45 человек были госпитализированы, 120 человек задержаны.

26 сентября Рашид позвонил домой с чужого номера, а потом пришел, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" его мать Айшат Пугоева.

По ее словам, сын был избит неизвестными лицами, но пока не рассказал, где он был эти семь дней. "Его опросили сотрудники полиции, но я не знаю, что он рассказал. Мне известно, что была драка, и он участвовал в этой драке... Для меня самое главное, что он вернулся живым и здоровым", - сказала Пугоева.

С самим Рашидом Пугоевым корреспонденту "Кавказского узла" поговорить не удалось. Его мать объяснила это тем, что "он не в таком состоянии, чтобы разговаривать".

Пугоева поблагодарила людей, которые ее поддерживали все эти дни. "Без этой поддержки мне было бы очень тяжело", - сказала она.

На сайте МВД по Кабардино-Балкарии на 23.00 мск нет информации о допросе Рашида Пугоева.

Новости о противостоянии у селения Кенделен размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Кенделен: битва за историю".