28 сентября 2018, 18:56

Жители ингушского села эвакуированы после падения снарядов

Триста жителей села Джейрах были эвакуированы из-за падения двух снарядов в районе населенного пункта, сообщил замглавы Джейрахского района Ингушетии. По словам представителя Южного военного округа, инцидент произошел во время учений в Северной Осетии.

Ракета упала близ села во время сегодняшних стрельб подразделения реактивных систем залпового огня, проводившихся на полигоне "Тарское" в Северной Осетии, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"Один из боеприпасов отклонился от траектории и упал без подрыва на удалении более одного километра от сельского поселения Джейрах. Снаряд в боевой режим не взводился. Упавший боеприпас угрозы населению не представлял, был оперативно утилизирован саперным подразделением соединения", - цитирует сообщение военных ТАСС.

Прилетели две ракеты, одна из которых взорвалась, а вторая упала возле РОВД, не взорвавшись, сообщил замглавы Джейрахского района Джамали Евкуров. Эвакуировали где-то 300 человек, снаряды подорвали, никто не пострадал", - приводит слова Евкурова издание.

Все эвакуированные жители уже вернулись в свои дома, пострадавших нет, со ссылкой на собственный источник информировал "Интерфакс".

В селе Джерах по состоянию на 1 января 2018 года проживали 1781 человек, говорится на сайте Росстата.

Сообщение о падении реактивны ракет. https://t.me/ingushetia_2018/325В селе Джейрах упали сразу четыре снаряда, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале "Ингушетия_2018". "Снаряды попали в радиусе 300 метров от зданий. К счастью, ракеты класса "Ураган" весом в 150 кг не взорвались. Военные требовали от жителей села скрыть информацию", - утверждается в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2017 года ракета, выпущенная при обстреле грозового облака, упала на дом в Краснодарском крае, житель дома получил травмы и ожоги.

Примечание:

"Более тысячи военных вышли на учения в горы Дагестана", "Эксперты рассказали о связи учений на Северном Кавказе с конфликтом в Сирии", "Военные эксперты связали учения на Каспии с тестированием мощной РЛС".

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28 сентября 2018, 18:56

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