Ликвтдация возгарания на железнодорожной цистерне с бензином. Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

28 сентября 2018, 09:25

45 человек эвакуированы после пожара на Кубани

Спасатели сегодня эвакуировали людей из 15 частных домов кубанского поселка Молодежный после того, как неподалеку загорелась железнодорожная цистерна с бензином.

Сообщение о том, что около железнодорожной станции Комсомольская в поселке Молодежный Белореченского района загорелась железнодорожная цистерна с бензином, поступило сегодня в 05.10 мск, сообщил представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Цистерна отцеплена от состава. Проведена эвакуация жителей 15 ближайших частных жилых домов - это 45 человек, из них 15 детей - в сельский дом культуры", - рассказал он.

По его словам, в 06.02 мск пожар был потушен, пишет ТАСС.

Пострадавших нет, движение пассажирских поездов на станции не прерывалось, уточняется в сообщении на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

"Кавказский узел" писал также, что 18 декабря 2017 года в морском порту Темрюка сошли с рельсов три цистерны с метанолом. Никто не пострадал, сообщили тогда спасатели.

Примечание:

"Пострадавший при пожаре на нефтебазе в Сунже рабочий умер", "В Ингушетии взорвалась цистерна с мазутом", "На рынке в Назрани произошел взрыв".

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