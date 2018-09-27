Полиция помешала Саралидзе поставить палатку у парламента Грузии

27 сентября 2018, 08:04

Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили призвали представителей политических партий в Тбилиси присоединиться к их протесту. Призыв прозвучал после того, как полицейские запретили им установить палатку перед зданием парламента.

Как писал "Кавказский узел", ранее отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе проводил с 10 сентября голодовку перед зданием парламента Грузии. В ходе акции мужчине дважды понадобилась помощь врачей. 18 сентября после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II Саралидзе прекратил голодовку, однако вместе со своими сторонниками продолжил акцию протеста. 24 сентября он обратился в мэрию Тбилиси за разрешением на установку палаток перед зданием парламента с целью проведения акций протеста в ненастную погоду.

Двое подростков, в том числе сын Зазы Саралидзе, скончались 1 декабря 2017 года от полученных в драке ножевых ранений. 1 июня один обвиняемый был приговорен к десяти с половиной годам тюрьмы, второй - к девяти годам и девяти месяцам колонии, однако вскоре после этого было возбуждено дело о давлении на свидетелей. По данным МВД Грузии, бывший высокопоставленный чиновник Главной прокуратуры Грузии Мераб Морчадзе признался, что склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, который является его родственником. На фоне акций протестов в Тбилиси ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

Участникам акции потребовалась помощь врачей

По словам Саралидзе, он получил согласие от властей на установку палатки. Однако полицейские 26 сентября не позволили поставить ее. Сначала они изъяли палатку из автомобиля Саралидзе, остановленного на пути к зданию парламента, недалеко от проспекта Руставели. Вместе с палаткой полицейские забрали теплые одеяла, продукты питания и питьевую воду, которые Саралидзе вез для участников акции. Саралидзе попытался оказать сопротивление полиции, после чего был задержан. Когда полицейские попытались посадить его в свой автомобиль, он потерял сознание. После оказания первой медицинской помощи Саралидзе отпустили, передает корреспондент "Кавказского узла".

Саралидзе расценил действия полицейских как незаконные, поскольку не было представлено постановление об обыске и изъятии вещей. Кроме того, он указал, что предупредил мэрию и полицию о своем намерении установить одну палатку, и заранее получил на это согласие.

"Я не получил официального объяснения, почему запрещают установить палатку. Закон разрешает это сделать. Этот запрет - чей-то прямой приказ", - заявил Заза Саралидзе.

Сотрудники полиции дважды разбирали конструкцию палатки. Кроме того, недалеко от здания парламента полицейские изъяли палатки у одного из лидеров движения "Сила в единстве", который нес их для участников акции протеста.

Саралидзе пояснил, что палатка необходима участникам акции, так как похолодало и наступила ветреная и дождливая погода, а он со своими сторонниками находится перед парламентом круглосуточного.

Малхаз Мачаликашвили, сын которого был убит в спецоперации в Панкиси, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что, несмотря на отсутствие палаток, акции будут продолжаться, и он с Саралидзе не уйдет до тех пор, пока не будет восстановлена справедливость - не накажут виновных в убийствах их детей.

Мачаликашвили также потребовалась помощь врачей после противостояния с полицией. Он почувствовал себя плохо, и врачи, дежурившие на месте проведения акции, оказали ему помощь.

19-летнего Темирлана Мачаликашвили ранили в голову силовики во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года. Спустя две недели молодой человек умер в больнице. По версии силовиков, Темирлан Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Родные убитого утверждают, что парень был застрелен в постели, они неоднократно выходили на акции протеста.

Акцию протеста поддержали политики и активисты

Во второй половине дня к зданию парламента начали приходить политики и активисты, выразившие солидарность и поддержку Саралидзе и Мачаликашвили. В частности, к участникам акции пришли депутаты парламента от оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Европейская Грузия" и известный оперный певец Паата Бурчаладзе.

"Пока я нахожусь в Тбилиси, я буду ежедневно приходить сюда, хотя бы ненадолго, чтобы поддержать этих людей (Саралидзе и Мачаликашвили). И призывают всех - идите сюда, необязательно проводить здесь все ночи", - сказал Паата Бурчаладзе.

Политики назвали действия полиции "позорными". Депутат парламента от ЕНД Тинатин Бокучава заявила, что ранее воздерживалась от прихода на акцию, чтобы не придавать ей политический оттенок.

В свою очередь лидер непарламентской оппозиционной партии "Реформаторы" Ираклий Глонти призвал население и сторонников Саралидзе и Мачаликашвили начать сбор денег для приобретения палаток для протестующих. "Давайте начнем собирать деньги для покупки большого количества палаток, чтобы после изъятия полицией палатки при ее установке, сразу же могли начать устанавливать другую", - предложил он на акции.

Участники акции сделали навес, установив большой баннер на флагштоки с флагами.

Заза Саралидзе призвал жителей страны поддержать протест и принять участие в акциях с требованием восстановления справедливости - расследования убийств и отставки правительства.

"Я прошу всех политических лидеров прийти и встать рядом, потому что нужно избавить эту страну от этих убийц. Прошу, как отец убитого сына, встаньте все рядом со мной", - заявил Заа Саралидзе на чрезвычайном брифинге, проведенном вечером 26 сентября.

Накануне в эфире грузинского телеканала "Пирвели" спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что акция Саралидзе и Мачаликашвили - "обычная политическая акция", организованная ЕНД. "Дело раскрыто на 90 процентов, но по объективным причинам нет 100 процентов - не установлено, кто нанес смертельное ранение. Все это имеет объективные причины", - сказал он.