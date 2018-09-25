25 сентября 2018, 01:02

Саралидзе попросил мэрию разрешить установку палаток у парламента Грузии

Отец убитого школьника Заза Саралидзе обратился в мэрию Тбилиси за официальным разрешением на установку палаток перед зданием парламента с целью проведения акций протеста в ненастную погоду.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II инициатор акции "Не убивай", отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе прекратил голодовку, которую он проводил под зданием парламента Грузии с 10 сентября. В ходе акции мужчине дважды понадобилась помощь врачей. Несмотря на прекращение голодовки, Саралидзе и несколько его сторонников продолжили акцию протеста. Также 18 сентября суд оставил под стражей Мирзу Субелиани, обвиненного в недоносительстве об убийстве школьников в Тбилиси. 

Двое подростков, в том числе сын Зазы Саралидзе, скончались 1 декабря 2017 года от полученных в драке ножевых ранений. 1 июня один обвиняемый был приговорен к десяти с половиной годам тюрьмы, второй - к девяти годам и девяти месяцам колонии, однако вскоре после этого было возбуждено дело о давлении на свидетелей. По данным МВД Грузии, бывший высокопоставленный чиновник Главной прокуратуры Грузии Мераб Морчадзе признался, что склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, который является его родственником. На фоне акций протестов в Тбилиси ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

Заза Саралидзе обратился в мэрию Тбилиси 24 сентября. "Я потребовал продления срока акций и разрешения на установку палаток... Я решил обратиться к мэрии, чтобы поставить хотя бы две палатки из-за ухудшения погоды. Мы, проводящие акцию, находимся в очень плохом положении - холод и дождь", - сказал Саралидзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2". 

По его словам, закон разрешает устанавливать палатки без официального разрешения мэрии, однако он решил получить официальное согласие городских властей. Согласно грузинскому законодательству, у мэрии есть 10 сток для предоставления ответа.

В последние дни в Тбилиси наблюдается значительное похолодание по ночам, вечером 23 сентября в Тбилиси шел ливень, передает корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 6 июня парламент Грузии утвердил создание временной следственной комиссии по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси. 21 сентября парламент принял постановление временной следственной комиссии по данному делу в варианте, предложенном правящей партией "Грузинская мечта". Представители оппозиционной партии "Европейская Грузия", подготовившие свой проект, покинули заседание в знак протеста.

Примечание:

"Заза Саралидзе прекратил голодовку", "Соратник Саралидзе прекратил голодовку у здания парламента", "Саралидзе вернулся из больницы к зданию парламента Грузии".  

Автор: Инна Кукуджанова; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

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