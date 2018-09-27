РБК рассказал о карьере Сергея Морозова в Федеральной службе охраны

27 сентября 2018, 03:37

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ранее служил в ФСО и был охранником Путина. Теперь Кремль рассчитывает за год подготовить Морозова к выборам губернатора Астраханской области и ожидает от него налаживания торговых связей региона со странами Каспия, говорится в материале РБК.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Александр Жилкин покинул пост губернатора Астраханской области. По словам президента Путина, Жилкин попросил перевести его на другую работу. Временно возглавить Астраханскую область Путин предложил заместителю руководителя Федеральной таможенной службы Сергею Морозову.

25 сентября о возможной скорой отставке Жилкина сообщил источник в Совфеде. Сам Жилкин и председатель облдумы Игорь Мартынов не подтвердили эту информацию. Отставке Александра Жилкина предшествовало заметное падение в "Национальном рейтинге губернаторов" на фоне коррупционных скандалов и экономических проблем региона.

Новый руководитель Астраханской области Сергей Морозов не имеет опыта работы в публичной политике и известно о нем мало: до назначения врио губернатора Морозов работал заместителем главы Федеральной таможенной службы с августа 2017 года, а до этого был помощником министра обороны Сергея Шойгу и сотрудником Федеральной службы охраны.

Морозов работал в личной охране Виктора Зубкова, который в 2007-2008 годах был премьер-министром, а позднее - в личной охране премьер-министра Владимира Путина. В одно время с Морозовым в охране Зубкова, а затем и Путина, работал нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщил со ссылкой на знакомого Сергея Морозова вечером 26 сентября РБК.

О том, что Морозов работал в личной охране Путина, со ссылкой на источник в ФСО сообщило также издание The Bell.

Политологи назвали ближайшие задачи Морозова

Назначение Сергея Морозова врио губернатора Астраханской области может быть временным, но у Кремля есть год, чтобы подготовить его к выборам главы региона в 2019 году, отметил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Политолог Александр Пожалов также предположил, что федеральный центр дает Морозову год, чтобы "раскрутиться и войти в кампанию". Александру Жилкину на выборах осенью 2019 года было бы трудно конкурировать с депутатом от "Справедливой России" Олегом Шеиным, который большой вероятностью поборется за пост главы региона - Шеин завоевал симпатии избирателей своей критикой пенсионной реформы, тогда как губернатор-старожил имел большие шансы стать "олицетворением негативной стабильности" к моменту выборов, пояснил политолог.

Лидер астраханского отделения "Справедливой России" Олег Шеин - депутат Госдумы III, IV, V, VI и VII созывов. Добиваясь в 2012 году отмены выборов мэра и гордумы Астрахани, Шеин с 17 марта по 24 апреля проводил голодовку. Вплоть до осени 2012 года Олег Шеин безрезультатно пытался обжаловать итоги выборов в судах. На "Кавказском узле" опубликована биография Олега Шеина.

Назначение Морозова готовилось - ему дали год проработать в Федеральной таможенной службе, чтобы он приобрел нужный опыт и занялся на посту губернатора Астраханской области налаживанием торговых связей со странами Каспия, в первую очередь Азербайджаном и Ираном, приводит слова политконсультанта Дмитрия Фетисова наряду с мнениями Виноградова и Пожалова РБК.

Александр Жилкин занимал пост губернатора Астраханской области с 2004 года. На последних выборах 14 сентября 2014 года он набрал 75,09% голосов избирателей, срок полномочий Жилкина должен был закончиться в 2019 году. На "Кавказском узле" опубликована биография Александра Жилкина.