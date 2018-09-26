Более 19 тысяч жителей Кизляра остались без газа

26 сентября 2018, 20:12

Газоснабжение 19,5 тысячи абонентов в Кизляре отключено из-за неисправности при подключении газопровода.

Сегодня в Кизляре проводились внеплановые работы по подключению новопостроенного газопровода. "Обнаружена неисправность запорной арматуры, необходимой для изоляции подключаемого участка газопровода от сетей газораспределения", - говорится в сообщении Минэнерго России.

По данным ведомства, после 12.20 мск было прекращено снабжение газом 19500 абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщил в 17.05 мск на своем сайте ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

По состоянию на 20.11 мск, на этом сайте нет обновлений о ситуации в Кизляре. На сайте республиканского управления МЧС к этому времени нет данных об аварии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Кизляре +15 градусов, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. Ночью похолодает до +11, ветер усилится до 5 метров в секунду, ожидается умеренный дождь. Пользователи сервиса "Погода в 600 точках Кавказа", который доступен и в легкой версии, могут вносить коррективы в метеорологические данные для получения уточненного прогноза.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 августа сель, сошедший в Ахтынском районе Дагестана, размыл дорогу, оставил без электричества жителей сел Фий, Хнов и Гдым, а райцентр - без водоснабжения. 10 августа, прежде чем ремонтники смогли восстановить подачу света и воды, в районе сошли новые селевые потоки, обострившие ситуацию. 13 августа местные власти сообщили, что проблемы с водоснабжением решены.