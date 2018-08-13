Власти Ахтынского района сообщили о колоссальном ущербе от селей

13 августа 2018, 20:01

На защиту Ахтынского района Дагестана от селей не было денег, и теперь потоки смыли семь гектаров ценных земель, сообщил представитель местной администрации. Власти сообщили, что из-за размытия оказалось под угрозой движение по республиканской трассе, которая не имеет объезда.

"Кавказский узел" писал, что сель, сошедший в Ахтынском районе 5 августа, размыл дорогу, оставил без электричества жителей сел Фий, Хнов и Гдым, а райцентр - без водоснабжения. 10 августа, прежде чем ремонтники смогли восстановить подачу света и воды, в районе сошли новые селевые потоки, обострившие ситуацию. Сегодня в районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Местная администрация сообщила об угрозе обрушения жилых домов, а по данным Минтранса, без транспортного сообщения остались жители девяти населенных пунктов.

Жители Ахты отказываются от эвакуации, хотя вода не спадает, сообщил управляющий делами администрации Ахтынского района Вадим Агасиев. "В центре села Ахты размыты участки. Течение реки смыло приусадебные участки, и вода подошла к двум домам. От воды их отделяет пять-десять метров. Решается вопрос об эвакуации, их можно расселить у родственников, но жильцы пока сами этого не хотят. Чтобы вода не подходила ближе, необходимо поменять русло реки, но течение сильное, и уровень воды пока не падает, поэтому пока начать эти работы невозможно", - рассказал Агасиев корреспонденту "Кавказского узла".

Проблемы с водоснабжением в райцентре решены, сообщил он. "С водой каждый год проблемы. Трубопроводная линия из Рутульского района в Ахты проходит вдоль нескольких сел. Жители этих селений самовольно подключаются к трубе и используют ее для полива. Поэтому до Ахты вода не доходит. Но мы провели рейдовые мероприятия и все незаконные врезки закрыли", - добавил Агасиев.

По его словам, электричество почти четырем тысячам жителей сел Хновской долины – Фий, Хнов и Гдым – тоже подано, однако они остаются отрезанными от райцентра Ахты, потому что тяжелая техника пока не может добраться до поврежденных участков дороги.

"В сельском поселении Фий размыт участок дороги протяженностью полтора километра - от самого села к райцентру. Есть еще несколько поврежденных участков дальше села к Хнову и Гдыму общей протяженностью около двух километров. К этим селам доступа нет, к ним нет других дорог. Людям приходится пешком преодолевать засыпанные участки, чтобы дальше сесть на автотранспорт", - рассказал представитель администрации.

Во время расчистки часть техники смыло селевым потоком, отметил он. "Остальная техника работает. Частично поврежденные участки они очищают. Но к самому протяженному, полуторакилометровому участку добраться невозможно – из-за дождей почва стала мягкой и многотонные машины не могут проехать по ней, они могут застрять в грязи", - заявил работник администрации.

Движение по республиканской трассе у селения Хрюг продолжается, несмотря на ее частичное разрушение, сказал он. "Машины могут ехать только по одной полосе. Чтобы ее расширить, надо проводить взрывные работы. Если и этот участок размоет, то движение остановится, так как в том районе объездных путей нет. Мост к садовым участкам жителей Хрюга также постепенно оседает. Дамбы по краям моста были установлены без арматуры, и вода их смывает. Мост просел уже почти на полтора метра", - сказал он, отметив, что решить все эти вопросы силами одного только муниципалитета невозможно.

Администрация неоднократно предупреждала соответствующие структуры о возможности размытия дорог, но на укрепление не было денег, заявил Вадим Агасиев. "Чтобы вода не подмывала дорогу, нужно было установить в русле реки габионные сетки. Мы обращались в Западно-Каспийское бассейновое водное управление. В ведомстве сообщили, что они подавали документы на разработку проектно-сметной документации на сумму 2,5 миллиона рублей, но деньги выделены не были - сослались на их отсутствие. В итоге район понес колоссальные потери – семь гектаров ценных земель оказались смыты водой", - сообщил собеседник.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ахтынского района, селе Ахты, дождливая погода, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду, температура воздуха составляет +18 градусов по Цельсию. Ночью без осадков, однако днем 14 августа вновь ожидается слабый дождь. Ночью воздух охладится до +14, днем потеплеет до +19. Скорость ветра при этом составит 3 метра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, доступном также легкой версии, можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.