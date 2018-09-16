16 сентября 2018, 18:28

Спасатели запретили купаться на пляжах Анапы

Купание на всех пляжах Анапы запрещено сегодня в связи со штормом и донным течением, сообщили местные власти.

Сообщение о запрете купания, адресованное гостям и жителям Анапы, распространила сегодня местная администрация.

Спасатели призвали жителей города-курорта усилить контроль за детьми и пожилыми людьми, напоминая, что купание в море во время шторма опасно для жизни, говорится в сегодняшнем сообщении управления гражданской обороны и защиты населения на сайте администрации Анапы.

"Кавказский узел" писал также, что в начале июля все пляжи Геленджика закрыли для купания из-за аварии на канализационной станции и загрязнения морской воды у побережья стоками. К середине июля запрет был снят.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Анапе сегодня облачно, температура воздуха +23 градуса, скорость юго-восточного ветра достигает шести метро в секунду. В ночь на 17 сентября ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +18, ветер сменит направление на восточное со скоростью пять метров в секунду.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" жители и гости Кавказа могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также сервис доступен в легкой версии.

Примечание:

"Купание на побережье Аджарии запрещено из-за шторма", ""Суд обязал власти Махачкалы устранить слив сточных вод в море", "Активистка на пикете в Геленджике заявила о загрязнённой стоками бухте".

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