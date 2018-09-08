Купание на побережье Аджарии запрещено из-за шторма

08 сентября 2018, 13:47

Спасатели предупредили отдыхающих в Аджарии о шторме на море до 9 сентября и запретили им заходить в воду.

По прогнозам спасателей, трехбалльный шторм и волны высотой до трех метров ожидаются на море сегодня.

Сейчас на побережье Черного моря на всех спасательных вышках подняты красные флаги, что означает, что купаться нельзя, приводит сообщение Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии "Интерпресс".

Ограничения введены до 10:00 по местному времени (09:00 мск) 9 сентября, если к этому времени красные флажки на вышках будут заменены на белые, это будет означать, что запрет на купание снят, сообщают со ссылкой на ведомство "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" ранее писал, что 4 августа пляжи на территории Грузии были закрыты из-за трех-четырехбалльного шторма на Черном море.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем скорость ветра в Батуми составляет 3 метра в секунду, переменная облачность, дождя не ожидается, температура воздуха +24 градуса. Ожидается, что в ночь на 9 сентября ветер останется прежним, температура воздуха снизится до +18 градусов, дождя не будет. Днем 9 сентября температура воздуха достигнет +24 градусов, скорость ветра - до 3 метров в секунду, переменная облачность.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, который также доступен в легкой версии. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы.