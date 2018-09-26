26 сентября 2018, 19:37

Власти Ингушетии и Чечни не опубликовали соглашение о границе

Текст соглашения об административной границе, подписанного сегодня главами Ингушетии и Чечни, не опубликован на сайтах республиканских органов власти и российском портале правовой информации.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали сегодня соглашение о закреплении границы между регионами. Согласно документу, республики обменялись равноценными нежилыми территориями. Соглашение о границах с Чечней "не затрагивает населенные пункты республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территорий", заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Рамзан Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики.

Подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста в Сунже и Магасе. Днем 25 сентября несанкционированная акция прошла у здания районной администрации в Сунже, а сегодня утром несанкционированный митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии прошел у въезда в Магас.

Документ, о подписании которого было официально объявлено около 15.30 мск, по состоянию на 19.30 мск, не опубликован ни на одном из сайтов республиканских органов власти.

На видеозаписи, опубликованной сегодня пресс-службой главы Ингушетии, видно, как Кадыров и Евкуров ставят подписи в документах и обмениваются подписанными экземплярами. Как пояснил полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, утвердить новые границы республик, установленные по их соглашению, должен Совет Федерации "после инициативного выхода глав республик на уровень Совета Федерации".

Соглашение об административной границе отсутствует, по состоянию на 19.30 мск, в разделе "Документы" на сайте главы Ингушетии - последний размещенный там документ был опубликован 25 сентября. Аналогичный раздел на сайте главы Чечни является ссылкой на официальный сайт главы и правительства республики по размещению правовой информации, разделы этого сайта касаются только внутриреспубликанских нормативных актов и соглашения, по состоянию на 19.30 мск, не содержат.

На общероссийском портале правовой информации, по состоянию на 19.30 мск, соглашение, подписанное Кадыровым и Евкуровым, также отсутствует. Никаких документов и сообщений, касающихся границ Чечни и Ингушетии, нет, по состоянию на 19.30 мск, и на сайте Совета Федерации.

"Кавказский узел" пока не располагает текстом соглашения о границе Чечни и Ингушетии и не может сопоставить его содержание с заявлениями глав обеих республик.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".  Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Активисты в Сунже выступили против территориальных притязаний Чечни", "Десятки людей вышли на стихийную акцию в Сунже", "Глава приграничного с Чечней района Ингушетии подал в отставку".

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