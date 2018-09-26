Евкуров прокомментировал договор с Чечней

26 сентября 2018, 17:12

Соглашение о границах с Чечней не затрагивает населенные пункты республик, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его словам, сегодняшним соглашением закреплена граница между Чечней и Ингушетией, которая была определена еще в августе 1993 года.

Как писал "Кавказский узел", сегодня главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками. Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями. Подписание соглашение проходило на фоне акций протеста в ингушских населенных пунктах Магас и Сунжа.

Обозначенные сегодня границы между Чечней и Ингушетией будут способствовать экономической интеграции республик, укреплению дружбы и братства между народами, сообщил Юнус-Бек Евкуров.

«Сегодня исторический момент для Ингушетии и Чечни. Мы с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, представляя две стороны, два региона Российской Федерации - сели за стол переговоров. Понимая свою ответственность перед будущим наших народов, перед памятью наших предков, закрепили границу между двумя братскими народами, которая была определена де-факто еще в августе 1993 года», - написал Юнус-Бек Евкуров на своей странице в Instagram.

По его словам, соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территорий.

«Мы договорились о том, что между нами не будет постов, все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы. Самое главное - нам удалось избежать конфликтов, возможных кровопролитий и кровных обид. Чеченцы и ингуши по-прежнему смогут свободно передвигаться по территории обеих республик, без ограничений посещать свои родовые башенные комплексы. Хочу подчеркнуть: несмотря на то, что границы будут обозначены, это будет не препятствовать, а, наоборот, способствовать экономической интеграции республик, укреплению дружбы и братства между нашими народами», - подчеркнул Юнус-Бек Евкуров.

По состоянию на 17:09 мск под постом в Instagram свои комментарии оставили 180 пользователя соцсети. При этом следует отметить, что большинство комментариев являются критическими - пользователи не понимают, зачем Евкурову нужно было подписывать соглашение с Кадыровым и почему документ был подписан кулуарно.

В соответствии с подписанным соглашением, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии. Чечне передана часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистая местность. Чечня передает республике Ингушетия равносильную территорию на границе с Малгобекским районом, передает "Интерфакс".

При этом не приводятся точные данные по соглашению - площадь и точное географическое расположение земель, о которых идет речь.

Напомним, в конце августа активисты сообщили о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. 7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения границы республики. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. При этом Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии, 9 сентября, заявил, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля". Активисты решили провести общегражданский форум 6 октября для обсуждения вопроса территориальной целостности республики.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".