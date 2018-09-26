Силовики задержали участников акции в Сунже

26 сентября 2018, 18:45

Протестующие против передачи Чечне части территории Сунженского района Ингушетии покинули место проведения акции, когда туда подъехали десятки машин силовиков. Часть активистов задержали.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября активисты и местные жители пришли к зданию администрации Сунженского района после отставки главы района Иссы Хашагульгова. Сам чиновник назвал отставку добровольной, но активисты связали ее с передачей части территории района Чечне. Сегодня в Сунже началась стихийная акция против передачи земель, на нее вышли около 50 человек. Часть из них прекратила участие в акции после угроз со стороны силовиков.

Собравшиеся не предъявляли никаких требований. Местные чиновники заявили им, что ничего не решают, и предложили активистам отправиться в Магас. После того как к месту проведения акции подъехали 30-35 УАЗов, протестующие начали расходиться. К полудню ушли все. Некоторые из активистов были задержаны, передает корреспондент "Кавказского узла".

Республиканское управление МВД к 18.45 мск 26 сентября не разместило информацию о задержаниях на акции в Сунже.

Руководители Чечни и Ингушетии подписали сегодня соглашение о границе между республиками. Согласно документу, республики обменялись равноценными нежилыми территориями. Протест против этого прошел и в Магасе.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".