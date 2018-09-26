Одиночный пикет против пенсионной реформы прошел в Волгограде

26 сентября 2018, 08:51

Активист волгоградского отделения движения "Суть времени" Евгений Шелков провел одиночный пикет в день передачи подписей против реформы пенсионной реформы в приемную президента в Москве.

Как писал "Кавказский узел", активисты неоднократно проводили акции против пенсионной реформы в разных регионах, в том числе, на Юге России. 22 сентября на акцию в Волгограде, по данным организаторов, пришли 300 человек.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. 29 августа Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект, в частности, повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, и предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

Одиночный пикет против пенсионной реформы прошел 25 сентября с 10 до 11 часов у приемной президента России в Волгоградской области. Активист Евгений Шелков держал плакат, на котором было написано "1 000 000 подписей против пенсионной реформы переданы президенту. Путин, посмотри!".

Шелков, по его словам, вышел на пикет в тот момент, когда в Москве шла передача подписей граждан против принятия пенсионной реформы.

"Обращение, в котором звучат требования отвергнуть проект реформы, отправить правительство в отставку и взять новый внутриполитический курс, адресовано президенту России Владимиру Путину. Движение "Суть времени" убеждено, что предлагаемая правительством пенсионная реформа нанесет серьезнейший ущерб обществу. И предложенные президентом косметические поправки в корне не изменили ситуации. Более того, отвергнутое обществом, но продавленное властью повышение пенсионного возраста может привести и уже приводит к радикальному падению авторитета президента в глазах народа", - заявил Евгений Шелков корреспонденту "Кавказского узла".

Участник акции рассказал, что во время пикета охранник приемной президента в Волгоградской области переписал его паспортные данные "и передал их начальству, однако вмешиваться в ход акции не стал".

По словам Шелкова, движение "Суть времени" собирало подписи более месяца в 60 регионах России, в том числе в Волгоградской области.

Всего в Волгоградской области удалось собрать 4,5 тысячи подписей против пенсионной реформы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист движения "Суть времени" Виктор Шилин.