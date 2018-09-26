Адвокаты назвали бессмысленными претензии Яндиева к Интерполу

26 сентября 2018, 05:46

Жалоба Аслана Яндиева о незаконности экстрадиции в Россию, которую он подал в Интерпол, не имеет юридического смысла, поскольку любое решение, принятое после состоявшей выдачи, уже никак на Россию не повлияет, считает адвокат Андрей Сабинин. Бороться против экстрадиции нужно было, пока Яндиев находился в Европе, отметил адвокат Тимофей Широков.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии, ингуш Аслан Яндиев с апреля 2007 года числился в международном розыске. В январе 2011 года он был задержан в Словакии по обвинению в причастности к серии терактов в Северной Осетии в 2005-2006 годах. 17 июля Яндиев был экстрадирован в Россию и помещен в следственный изолятор во Владикавказе. 31 июля следствие сообщило, что ему предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во Владикавказе. 24 сентября ассоциация "Вайфонд" сообщила, что комиссия Интерпола приняла к рассмотрению жалобу Яндиева, который счел, что его розыск после требования ООН приостановить экстрадицию был необоснованным.

По данным Правозащитного центра "Мемориал", Аслан Яндиев покинул Россию в 2006 году и дважды приезжал в Словакию, где обращался к властям за убежищем. Он также пытался выехать в другие страны Евросоюза, но его возвращали в Словакию, где в итоге он и был задержан.

Любое решение о незаконности экстрадиции Яндиева из Словакии на вопросе законности пребывания его в России никак не скажется, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Яндиева Андрей Сабинин.

«Юридически это бессмысленный жест. Обратно его не отправят. РФ своего обвиняемого никуда не отдаст. Она либо осудит его, либо реабилитирует, если не удастся доказать вину», - сказал он.

По его словам, оснований для жалоб в Европейский суд по правам человека по делу Яндиева в настоящее время нет.

«Жалоба в ЕСПЧ подается на нарушение европейской Конвенции по правам человека в стране нахождения. В настоящее время Яндиев в России. Пока же мы не можем знать, будут в ходе расследования и судебного разбирательства нарушены какие-нибудь статьи Конвенции, насколько они будут вестись справедливо. На сегодня пыток к Яндиеву не применяют, находится он в достаточно приличных условиях, содержится в СИЗО. Поэтому рано говорить о каких-то жалобах в ЕСПЧ по делу Яндиева», - отметил Сабинин.

По его мнению, вопрос о неправомерности экстрадиции никак не связан с судебными перспективами и справедливостью рассмотрения дела Яндиева в России, хотя в принципе это может повлиять на практику выдачи по мандату Интерпола, когда имеются, к примеру, некие решения Комитета по правам человека ООН.

Он отметил, что если кто и нарушил правила экстрадиции, так это Словакия.

«Власти Словакии и Интерпол небрежно отнеслись к рекомендациям комитета ООН. Решение в Лионе (штаб-квартира Интерпола находится во французском городе Лионе - прим. "Кавказского узла"), возможно, повлияет только на поведенческую практику международной полиции, но никак не на факт свершившейся выдачи. Для России сама экстрадиция Яндиева законна. РФ правила выдачи не нарушила, её власти обратились через Интерпол, и власти Словакии выдали. Если какие-то нормы международного права и нарушены, то только страной, которая выдала Яндиева», - считает Сабинин.

Он также уточнил, что экстрадиция - достаточно простая процедура.

«Запрашивающая сторона формирует пакет документов, связанных с предъявлением обвинения и объявление в международный розыск, разъясняется квалификация преступления и даются гарантии, что к человеку не применят пытки, он будет содержаться в приемлемых условиях и т. п. И так как Россия ничего не нарушила, то всё разбирательства будут касаться той страны, что экстрадировала Яндиева. В Словакии у него были адвокаты, которые подавали жалобы, в том числе в ЕСПЧ, но проиграли всё», - подытожил Сабинин.

Никто формально не может диктовать, как поступить в случае экстрадиционного запроса

Для России ситуация, при которой Интерпол даст «заднюю» по поводу правомерности экстрадиции Яндиева, не имеет значения, сказал корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Тимофей Широков, занимавшийся рядом дел об экстрадиции по запросу Интерпола.

«Это упрёк Словакии, а не России. В целом, Интерпол это всего лишь система оповещения. Нечто вроде почтовой службы. Выставили в базу, оповестили страны о разыскиваемом лице, подаются запросы о правовом содействии в той или иной стране, но в итоге решение принимает конкретные органы конкретного государства — выдавать или не выдавать. Суверенитет государств ни Интерпол, ни ООН отменить не могут. Никто формально не может диктовать, как поступить в случае экстрадиционного запроса», - сказал он.

Он отметил, что "борьбу против экстрадиции надо было вести, пока Яндиев ещё находился в Европе".

Вместе с тем, по словам Широкова, некоторое облегчение положения Яндиева в России из-за скандального характера его экстрадиции может быть.

«В принципе, ни для рассмотрения дела Яндиева в России, ни основанием для жалобы в ЕСПЧ признание неправомерности экстрадиции его Словакией не имеет значения. Наличие угрозы жизни и здоровью обвиняемого Яндиева в РФ могло бы служить причиной обращения в ЕСПЧ. Однако не исключено, что следствие будет стараться всё делать без нарушения процессуальных норм, содержать его в нормальных условиях, то есть не давать повода для жалоб. Кстати, это может быть как раз следствием того скандала, который сопровождает экстрадиция Яндиева. Другое дело, что срок ему все равно могут дать и с соблюдением корректности и законных процедур», - резюмировал Широков.