Интерпол принял жалобу Аслана Яндиева на розыск

24 сентября 2018, 13:54

Комиссия Интерпола приняла к рассмотрению жалобу экстрадированного из Словакии в Россию уроженца Северной Осетии Аслана Яндиева, который счел, что его розыск после требования ООН приостановить экстрадицию был необоснованным, сообщила сегодня ассоциация "Вайфонд".

Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии, ингуш Аслан Яндиев с апреля 2007 года числился в международном розыске. В январе 2011 года он был задержан в Словакии по обвинению в причастности к серии терактов в Северной Осетии в 2005-2006 годах. 17 июля Яндиев был экстрадирован в Россию и помещен в следственный изолятор во Владикавказе. 31 июля следствие сообщило, что ему предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во Владикавказе.

По данным Правозащитного центра "Мемориал", Аслан Яндиев покинул Россию в 2006 году и дважды приезжал в Словакию, где обращался к властям за убежищем. Он также пытался выехать в другие страны Евросоюза, но его возвращали в Словакию, где в итоге он и был задержан. Комитет по правам человека ООН приостановил экстрадицию Яндиева в Россию до рассмотрения его дела, но Минюст Словакии проигнорировал это решение, сообщила ранее чеченская ассоциация "Вайфонд" (Швеция).

По словам представителя ассоциации "Вайфонд", которая координирует защиту Аслана Яндиева, комиссия по контролю Интерпола приняла к рассмотрению жалобу Яндиева на неправомерность его розыска после того, как Комитет по правам человека ООН потребовал от Словакии приостановить его экстрадицию в Россию, пишет сегодня "Кавказ.Реалии".

"Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла жалобу на противоправность нахождения его досье в базе данных Интерпола в связи с решением Комитета о применении обеспечительных мер", - сообщил представитель ассоциации.

Он уточнил, что, если комиссия признает розыск Яндиева после запрета экстрадиции незаконным, то возможно будет добиться отмены решения о его экстрадиции, информирует издание.

Ассоциация "Вайфонд" косвенно подтвердила информацию "Кавказ.Реалий", опубликовав сегодня ссылку на материал издания на своей странице в Facebook.

Аслан Яндиев страдает тяжелым хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта, заявил ранее его брат Тимур Яндиев. По словам адвоката Андрея Сабинина, Аслан Яндиев обратился к следователю с просьбой провести его медицинское обследование, "учитывая наличие ранних диагнозов и общее состояние", сообщило 29 августа "Кавказ.Реалии".

Напомним, что 27 августа активисты в Волгограде провели акцию в поддержку Аслана Яндиева. Они держали плакат с надписью "#SAVEASLANYANDIEV" и фотографировались с этим плакатом.