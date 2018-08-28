Волгоградские активисты провели флешмоб в поддержку Аслана Яндиева

28 августа 2018, 06:12

Акция в поддержку экстрадированного из Словакии в Россию Аслана Яндиева, который обвинен в причастности к серии терактов в Северной Осетии, прошла в Волгограде.

Как информировал "Кавказский узел", 39-летний уроженец Пригородного района Северной Осетии, ингуш Аслан Яндиев с апреля 2007 года числился в международном розыске. В январе 2011 года он был задержан в Словакии по обвинению в причастности к серии терактов на территории Северной Осетии в 2005-2006 годах. 17 июля Яндиев был экстрадирован в Россию и помещен в следственный изолятор во Владикавказе. 31 июля следствие сообщило, что арестованному предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в столице Северной Осетии.

По делу о хранении оружия и бандитизме, террористических актах и убийствах в Северной Осетии в 2007 году к длительным срокам лишения свободы были приговорены жители Пригородного района Рустам Цуров, Умар Хадзиев и Алихан Оздоев. Верховный суд республики счел их участниками группы полевого командира Шамиля Басаева. Подсудимые отрицали свою вину, указывая, что давали показания "под жестокими пытками".

27 августа активисты в Волгограде провели флешмоб в поддержку Аслана Яндиева. Участники акции держали плакат с надписью "#SAVEASLANYANDIEV" и фотографировались с ним, пишет со ссылкой на организатора акции Владимира Круглякова "Кавказ.Реалии".

"Аслан Яндиев – это человек, который был депортирован из Словакии в Россию вопреки позиции ООН", - сообщил ранее Кругляков "Кавказскому узлу".

Инициатива проведения акции в поддержку Яндиева принадлежит чеченской ассоциации "Вайфонд", отметил он.

Ассоциация "Вайфонд" призвала не предавать забвению дело Яндиева. "Огласка его ситуации может его спасти", - говорится в сообщении от 25 августа на странице "Вайфонда" в Instagram.

Аслан Яндиев страдает тяжелым хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта, заявил его брат Тимур Яндиев.

По данным Правозащитного центра "Мемориал", Аслан Яндиев покинул Россию в 2006 году и дважды приезжал в Словакию, где обращался за убежищем. Он также пытался выехать в другие страны Евросоюза, но его возвращали в Словакию, где в итоге он и был задержан в 2011 году.

Комитет по правам человека ООН приостановил экстрадицию Яндиева в Россию до рассмотрения его дела, но словацкий Минюст проигнорировал это решение, отмечали в организации Vayfond.