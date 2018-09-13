Правозащитники заявили об экстрадиции из Украины уроженца Ингушетии

13 сентября 2018, 10:29

Уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев, подозреваемый в причастности к сирийским боевикам, 12 сентября был экстрадирован в Россию по запросу ФСБ, сообщили источники в Харьковской правозащитной группе.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля 2017 года суд в Харькове освободил из-под стражи Тимура Тумгоева, обязав его являться к следователю по первому требованию, сообщили представители Харьковской правозащитной группы (ХПГ).

Тумгоев был задержан в аэропорту Харькова в июне 2016 года, куда он прибыл из Турции. Россия добивалась его экстрадиции, так как ФСБ подозревает его в причастности к запрещенным в России международным террористическим организациям на территории Сирии.

Генпрокуратура Украины экстрадировала Тимура Тумгоева в Россию по запросу ФСБ, сообщил представитель вайнахской диаспоры на Украине. "Сказали, что выдали его утром 12 сентября", - привело в тот же день его слова "Кавказ.Реалии".

Информацию об экстрадиции подтвердил и источник в ХПГ, которая осуществляла юридическое сопровождение дела Тумгоева, уточнило издание.

По данным издания, на 12 сентября был назначен суд по продлению меры пресесения Тумгоеву. Ожидалось, что будет продолжено личное обязательство являться по первому требованию прокурора или судьи.

Харьковская правозащитная группа косвенно подтвердила информацию об экстрадиции Тумгоева, разместив сегодня ссылку на нее на своей странице в Facebook. На сайте ХПГ сообщение об экстрадиции Тумгоева, по состоянию на 10.25 мск, не опубликовано.

О том, что "Украина выдала Тимура Тумгоева в Россию", сообщила также на своей странице в Facebook "Чеченская благотворительная-Правозащитная Ассоциация Вайфонд", не указав источник информации.

"Этого следовало ожидать. Думаю происходящее можно назвать «эффектом Словакии». Когда Словакия, проигнорировав вето КПЧ ООН, экстрадировала Аслана Яндиева, другие страны замерли в ожидании каких-то действий ООН, но действий не последовало. Вот и результат. Думаю, в ООН пора принимать какие-то меры, иначе с этим международным институтом перестанут считаться", - прокомментировал сообщения об экстрадиции Тумгоева блогер Тумсо Абдурахманов на своей странице в Facebook.

39-летний уроженец Северной Осетии, ингуш Аслан Яндиев с апреля 2007 года числился в международном розыске. В январе 2011 года он был задержан в Словакии по обвинению в причастности к серии терактов на территории Северной Осетии в 2005-2006 годах. 17 июля Яндиев был экстрадирован в Россию и помещен в следственный изолятор во Владикавказе. 31 июля следствие сообщило, что арестованному предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в столице Северной Осетии.

Генпрокуратура Украины и ФСБ России, по состоянию на 10.25 мск, не подтвердили на своих сайтах сообщения об экстрадиции Тумгоева.

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