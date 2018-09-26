Левон Ераносян. Фото: скриншот видео RFE/RL

26 сентября 2018, 03:30

Генерал полиции обвинен в превышении полномочий при разгоне сторонников Пашиняна

Бывшему командующему войсками полиции Армении Левону Ераносяну предъявлено обвинение в превышении полномочий в связи с применением силовиками спецсредств во время апрельских массовых протестов. Генерал-лейтенант отказывается давать показания.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля полиция применила спецсредства против участников шествия, организованного Николом Пашиняном. Произошла стычка между силовиками и сторонниками оппозиции, после которой Пашинян с некоторыми активистами был задержан. 25 сентября по данному делу на допрос был вызван генерал-лейтенант Левон Ераносян, который командовал войсками полиции до мая этого года.

17 апреля третий президент Армении Серж Саргсян стал премьер-министром, но пробыл на этом посту всего шесть дней, после чего под давлением массовых уличных протестов подал в отставку. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны был избран Никол Пашинян.

25 сентября Специальная следственная служба предъявила Левону Ераносяну обвинение по ч. 2 и ч. 3 ст. 309 УК Армении (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и спецсредства), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ераносяна Тигран Сафарян.

"Левон Ераносян ознакомился с решением, однако отказался давать показания", - также рассказал он.

По его словам, Ераносян отпущен под подписку о невыезде.

Примечание:

"Мэр Масиса освобожден под залог", "Парламентарии отклонили просьбу осудить разгон демонстрантов в Ереване", "Гукасян отказался признать вину в организации ереванских беспорядков".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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