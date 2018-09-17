Мэр Масиса освобожден под залог

17 сентября 2018, 16:31

Суд в Армении отпустил мэра Масиса Давида Амбарцумяна из-под ареста под залог, эквивалентный 10 тысячам долларов, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня Давиду Амбарцумяну и его заместителю Карену Оганяну было предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках. На следующий день суд принял решение отпустить их под подписку о невыезде, но 6 июня мэр, а также его брат Гор Амбарцумян, были арестованы.

Следствие подозревает Давида Амбарцумяна в участии в конфликте с применением оружия в Араратской области Армении, ему предъявлено обвинение в хулиганстве. По версии следствия, 22 апреля сторонники Никола Пашиняна, пришедшего к власти после массовых акций протеста, направлялись шествием в Ереван для участия в митинге. Им перекрыла дорогу группа лиц на автомобилях без номеров, в результате стрельбы один из активистов был ранен.

Сегодня суд первой инстанции изменил меру пресечения Амбарцумяну с ареста на подписку о невыезде и освободил его под залог, сумма которого составляет пять миллионов драмов (около 10 тысяч долларов), завил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тигран Атанесян.

Новости "Кавказского узла" об акциях протеста сторонников нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".