17 сентября 2018, 16:31

Мэр Масиса освобожден под залог

Суд в Армении отпустил мэра Масиса Давида Амбарцумяна из-под ареста под залог, эквивалентный 10 тысячам долларов, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня Давиду Амбарцумяну и его заместителю Карену Оганяну было предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках. На следующий день суд принял решение отпустить их под подписку о невыезде, но 6 июня мэр, а также его брат Гор Амбарцумян, были арестованы.

Следствие подозревает Давида Амбарцумяна в участии в конфликте с применением оружия в Араратской области Армении, ему предъявлено обвинение в хулиганстве. По версии следствия, 22 апреля сторонники Никола Пашиняна, пришедшего к власти после массовых акций протеста, направлялись шествием в Ереван для участия в митинге. Им перекрыла дорогу группа лиц на автомобилях без номеров, в результате стрельбы один из активистов был ранен.

Сегодня суд первой инстанции изменил меру пресечения Амбарцумяну с ареста на подписку о невыезде и освободил его под залог, сумма которого составляет пять миллионов драмов (около 10 тысяч долларов), завил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тигран Атанесян.

Новости "Кавказского узла" об акциях протеста сторонников нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".

Примечание:

"Парламентарии отклонили просьбу осудить разгон демонстрантов в Ереване", "Гукасян отказался признать вину в организации ереванских беспорядков", "Содокладчик ПАСЕ указал на необходимость раскрытия убийств 1 марта 2008 года в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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