25 сентября 2018, 15:55

Генерал полиции стал подозреваемым по делу о разгоне сторонников Пашиняна

Бывший командующий войсками полиции Армении Левон Ераносян заподозрен в превышении полномочий в связи с применением силовиками спецсредств во время апрельских массовых протестов.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля полицейские применили спецсредства против участников шествия, организованного Николом Пашиняном. Между оппозиционерами и силовиками, преградившими им путь на улице Арцаха, произошла стычка, Пашинян вместе с другими активистами был задержан.

17 апреля третий президент Армении Серж Саргсян стал премьер-министром, но пробыл на этом посту всего шесть дней, после чего под давлением массовых уличных протестов подал в отставку. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны был избран лидер оппозиции Никол Пашинян.

Генерал-лейтенант полиции Левон Ераносян, который до мая этого года командовал войсками полиции Армении, подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 309 УК Армении), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Специальной следственной службы Армении.

Левон Ераносян вызван в ведомство на допрос, уточнил он.

Подозрения следователей связаны с тем, что в апреле, когда на проспекте Баграмяна и на улице Арцаха в Ереване проходили массовые протесты, полицейские применяли спецсредства, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ераносяна Тигран Сафарян.

По его словам, в отношении Ераносяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Примечание:

"Мэр Масиса освобожден под залог", "Парламентарии отклонили просьбу осудить разгон демонстрантов в Ереване", "Гукасян отказался признать вину в организации ереванских беспорядков".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 сентября 2018, 17:02

25 сентября 2018, 16:58

  • Участники свадебного кортежа продолжили практику публичных извинений в Чечне

    Полицейские в Грозном отправили на штрафстоянку машины молодых людей, которые боролись за место в свадебном кортеже и стреляли в воздух. 24 сентября участники инцидента также принесли свои извинения в эфире республиканского телеканала. Этот случай стал вторым за восемь дней после публичных извинений участников похожего инцидента в Шали.

25 сентября 2018, 16:17

25 сентября 2018, 15:55

25 сентября 2018, 14:54

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи