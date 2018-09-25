Генерал полиции стал подозреваемым по делу о разгоне сторонников Пашиняна

25 сентября 2018, 15:55

Бывший командующий войсками полиции Армении Левон Ераносян заподозрен в превышении полномочий в связи с применением силовиками спецсредств во время апрельских массовых протестов.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля полицейские применили спецсредства против участников шествия, организованного Николом Пашиняном. Между оппозиционерами и силовиками, преградившими им путь на улице Арцаха, произошла стычка, Пашинян вместе с другими активистами был задержан.

17 апреля третий президент Армении Серж Саргсян стал премьер-министром, но пробыл на этом посту всего шесть дней, после чего под давлением массовых уличных протестов подал в отставку. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны был избран лидер оппозиции Никол Пашинян.

Генерал-лейтенант полиции Левон Ераносян, который до мая этого года командовал войсками полиции Армении, подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 309 УК Армении), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Специальной следственной службы Армении.

Левон Ераносян вызван в ведомство на допрос, уточнил он.

Подозрения следователей связаны с тем, что в апреле, когда на проспекте Баграмяна и на улице Арцаха в Ереване проходили массовые протесты, полицейские применяли спецсредства, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ераносяна Тигран Сафарян.

По его словам, в отношении Ераносяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.