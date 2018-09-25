25 сентября 2018, 20:57
Две сотрудницы детсада в Грузии осуждены после падения ребенка из окна
Суд признал воспитательницу тбилисского детского сада и ее помощницу виновными в халатности и приговорил к условным срокам.
Как писал "Кавказский узел", трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа детского сада в Тбилиси 25 сентября 2017 года и попал в реанимацию.
По данным следствия, воспитательница детского сада и ее помощница оставили трехлетнего ребенка без присмотра.
Тбилисский городской суд приговорил обеих к трем годам условного лишения свободы по статье о халатности, со ссылкой на Главную прокуратуру сообщили сегодня "Новости-Грузия".
"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденных или их представителей относительно решения суда.
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Две сотрудницы детсада в Грузии осуждены после падения ребенка из окна
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