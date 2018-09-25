25 сентября 2018, 20:57

Две сотрудницы детсада в Грузии осуждены после падения ребенка из окна

Суд признал воспитательницу тбилисского детского сада и ее помощницу виновными в халатности и приговорил к условным срокам.

Как писал "Кавказский узел", трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа детского сада в Тбилиси 25 сентября 2017 года и попал в реанимацию.

По данным следствия, воспитательница детского сада и ее помощница оставили трехлетнего ребенка без присмотра.

Тбилисский городской суд приговорил обеих к трем годам условного лишения свободы по статье о халатности, со ссылкой на Главную прокуратуру сообщили сегодня "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденных или их представителей относительно решения суда.

Примечание:

"Трое школьников в Зугдиди отравились средством от мраморных клопов", "Обвиняемый в насилии над ребенком на Ставрополье получил 14 лет тюрьмы", "Махачкалинец обвинен в насилии над ребенком".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 сентября 2018, 21:20

25 сентября 2018, 21:08

25 сентября 2018, 20:57

25 сентября 2018, 20:47

  • ЦИК Армении пересчитал голоса на одном участке в Ереване

    Представители политических сил заявлений о признании недействительными итогов голосования в Совет старейшин Еревана не подавали, а по итогам пересчета на одном участке результаты голосования не изменились, сообщили в ЦИК Армении.

25 сентября 2018, 20:39

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи