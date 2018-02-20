20 февраля 2018, 08:35

Обвиняемый в насилии над ребенком на Ставрополье получил 14 лет тюрьмы

Мужчина признан виновным в сексуальном насилии над семилетней девочкой в Железноводске и приговорен к исправительной колонии строгого режима.

Судом установлено, что в октябре 2016 года мужчина обманным путем вывез семилетнюю девочку в лесополосу в поселке Иноземцево в городе Железноводске, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Мужчина обвинен по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, сообщает 19 февраля ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе житель Ставрополья был осужден за изнасилование падчерицы. Суд признал его виновным в изнасиловании 13-летней девочки и приговорил его к 12 годам колонии.

Примечание:

"Житель Кубани заподозрен в насилии над ребенком", "Житель Ставрополья обвинен в насилии над ребенком", "Житель Нальчика заподозрен в изнасиловании детей".

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