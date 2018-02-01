Махачкалинец обвинен в насилии над ребенком

01 февраля 2018, 07:09

Передано в суд дело жителя Махачкалы, обвиняемого в сексуальном насилии над малолетней девочкой.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый стал преследователь девочку, и в подъезде дома на лестничной площадке совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Ребенку удалось позвать на помощь, после чего обвиняемый отпустил ее и скрылся, рассказали в прокуратуре Дагестана.

Мужчина обвинен по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действие сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Махачкалы, сообщило 31 января ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что за насилие над ребенком в июле прошлого года был осужден житель Хасавюртовского района Дагестана. Он был признан виновным в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой и приговорен к 15 годам заключения.