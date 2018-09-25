Участники свадебного кортежа продолжили практику публичных извинений в Чечне

25 сентября 2018, 16:58

Полицейские в Грозном отправили на штрафстоянку машины молодых людей, которые боролись за место в свадебном кортеже и стреляли в воздух. 24 сентября участники инцидента также принесли свои извинения в эфире республиканского телеканала. Этот случай стал вторым за восемь дней после публичных извинений участников похожего инцидента в Шали.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября пользователи соцсетей распространили видео, на котором видно, как две легковые машины из свадебного кортежа пытаются одновременно въехать во двор дома в Шали вслед за лимузином невесты. При этом машины сталкиваются, и водитель одной из них бьет ногой по капоту машины соперника, после чего начинается массовая драка. Водители этих машин в тот же вечер принесли свои извинения в эфире ЧГТРК "Грозный".

Инцидент на свадьбе в Грозном произошел 22 сентября, его участники были вызваны на беседу в управление ГИБДД, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.

"На видео с проездом свадебного кортежа отчетливо видны все нарушения, допущенные участниками. Запечатлено и как два автомобиля сталкиваются друг с другом, чтобы занять место в кортеже, и как один из участников стреляет в воздух из пистолета и показывает автору съемки, как это делать. По данным фактам была организована проверка, с нарушителями проведена профилактическая беседа. Автотранспорт у них изъят и помещен на штрафстоянку, а сами они будут привлечены к административной ответственности", - рассказал он.

Телесюжет, посвященный инциденту, 24 сентября был показан в вечерних новостях ЧГТРК «Грозный». В нем были показаны фрагменты видео со столкновениями машин из свадебного кортежа и пять молодых людей, двое из которых извинились за свои действия, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Я раскаиваюсь, больше такого не допущу", - сказал в эфире ЧГТРК один из молодых людей, чье имя не было указано.

"Я на радостях стрелял из оружия (на свадьбе). Привели сюда, состоялась профилактическая беседа... Больше я такого не допущу", - сказал другой участник кортежа Муса Баканиев.

Действия молодых людей осудили в телесюжете представитель УГИБДД по Чечне полковник Адам Танталашев, кадий (исламский судья) Ленинского района Грозного Умар Тайсумов и руководитель ансамбля «Заманхо» Ренат Цакаев.

Традиции оспаривать места в свадебном кортеже и стрелять из оружия на чеченской свадьбе имеют давние корни, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Имран. "Так делали еще наши предки", - сказал он, при этом выразив неодобрение действий молодых людей.

"Во многом проезд свадебного кортежа зависит от того, как это все организуют старшие. В прошлую субботу [22 сентября] у меня женился племянник, и, прежде чем отправиться за невестой, я собрал молодежь и строго-настрого предупредил, чтобы вели себя достойно, не допускали нарушений. Всю дорогу туда и обратно контролировал ситуацию. В итоге все прошло нормально, ни побитых машин, ни ссор", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Лукман.

Для сопровождения свадебных кортежей в Чечне полицейские могут выделить машину, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель УГИБДД по Чечне. "Эта практика у нас применяется уже несколько лет. Достаточно обратиться в местный отдел полиции, и вам выделят экипаж на авто со спецсигналами, чтобы свадебный кортеж без проблем мог проехать за невестой и вернуться назад", - сказал полицейский.

"Кавказский узел" не может утверждать, что участники свадебного кортежа были принуждены выступить в эфире республиканского телеканала, однако ранее жители Чечни неоднократно приносили публичные извинения. Так, 5 августа жительница Грозненского района, которая сообщила в WhatsApp о попытке похищения ребенка на улице, в эфире ЧГТРК "Грозный" объяснила "эмоциями" свой поступок, а 14 сентября в аналогичной ситуации публичные извинения в телеэфире принесла жительница Гудермесского района.

Кроме того, жители Чечни много раз публично отказывались и от своих заявлений и жалоб в адрес власти. Один из первых таких случаев произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям региона.