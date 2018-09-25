Защита Владислава Ильинского обвинила ставропольских силовиков в фальсификации дела

25 сентября 2018, 06:53

Кисловодский городской суд продлил срок содержания под стражей сроком до 28 октября жителю Ставрополья Владиславу Ильинскому, обвиненному в хранении оружия и наркотиков. Защита Ильинского подала жалобу на решение о продлении стражи. Также защита добивается привлечения к уголовной ответственности оперативных сотрудников за совершение в отношении Ильинского противоправных действий, фальсификацию доказательств по административному и уголовным делам, за незаконное и необоснованное возбуждение в отношении него уголовных дел.

Как ранее сообщили "Кавказскому узлу" адвокаты Ильинского, 27 июля его автомобиль был остановлен силовиками, Ильинскому были подброшены боеприпасы и наркотики, а сам он был задержан. Преследование Ильинского связано с тем, что он является приверженцем ислама, заявили его адвокаты.

"В настоящее время нами обжалуется ряд действий должностных лиц и решений судов, в том числе решение Кисловодского горсуда о продлении меры содержания под стражей сроком на один месяц, постановление суда от 14 сентября о признании Ильинского виновным в неподчинении сотрудникам полиции и назначение ему штрафа в размере одной тысячи рублей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Таулан Эбзеев.

Защита указывает на ряд противоречий в деле.

"В протоколе личного досмотра и изъятия запрещенных предметов сотрудник, оформлявший протокол, со слов Ильинского записал, что у него имеется что-то в кармане. Так он заявил, потому что ранее в "Газели" (автомобиле оперативно-следственной группы) ему запихнули в карман спортивных брюк гранату, 8 патронов, мобильный телефон и паспорт, от тяжести которых с него спадали брюки. При этом добровольную выдачу, как предусматривает в этом случае закон, они оформлять не стали, а оформили все как изъятие, как только что обнаруженное, и это грубейшее нарушение. Более того, поводом для возбуждения был рапорт сотрудника ГИБДД, который написал, что на его вопросы, имеются ли запрещенные вещества, Ильинский ответил, что не имеются. Явные противоречия, которые не устранены следствием до возбуждения уголовного дела", - рассказал защитник.

Также адвокат утверждает об угрозах в адрес подзащитного, поступивших от оперативников.

"В СИЗО с ним встречались оперативники, которые угрожали возбуждением дела по ст.205 (терроризм), если он не "прекратит писать пакости". А если откажется от адвокатов, то якобы получит условно и выйдет под подписку о невыезде", - рассказал защитник.

Адвокат также отмечает, что решение о продлении меры пресечения было основано на рапорте оперуполномоченного ... от 30 июля, в котором говорится, что "Ильинский является приверженцем реакционных исламских взглядов, поддерживает связь с неким Магомедовым из города Избербаш, Республики Дагестан, находящимся в федеральном розыске".

"Все это ложь... Ильинский, будучи примерным семьянином, отцом девятерых детей, во всех мечетях в городе своими руками установил электромонтажное оборудование. До ислама был судим, во время отбывания наказания принял ислам, встал на путь исправления, с тех пор его мать, будучи христианкой, не нарадуется такому сыну. 24 сентября мы подали в СКР несколько сообщений о преступлении в отношении Ильинского, по которым в Кисловодском отделе СКР принимается решение… При тех обстоятельствах, что мы имеем в деле, к уголовной ответственности должны быть привлечены ряд сотрудников", - заявил Эбзеев.

В деле имеется характеристика имама города Кисловодска, в которой говорится, что Ильинский является приверженцем традиционного ислама и никаких жалоб на него нет, добавил адвокат.

Он описал саму процедуру досмотра своего доверителя, как "унизительную и оскорбительную".

"Все происходило прямо на улице, когда с него сняли брюки, он в одних трусах, открывают их спереди и сзади, дергают его, кричат, очень грубо себя ведут, унижая честь и достоинство Ильинского. Следователь и судьи Кисловодского городского суда необоснованно отказывают стороне защиты в истребовании сведений Глонасс о передвижении автомобиля ГИБДД, по сведению защиты, дежурившего в месте задержания сутки. В дежурной части на жестком диске хранятся записи с видеорегистраторов автомобиля сотрудников ГИБДД. Суд отказывает в их истребовании. Отказывают в детализации телефонных переговоров оперативника, сотрудников ГИБДД, студентов 2-го курса ставропольского юрфака, выступавших понятыми. Все эти сведения дали бы нам возможность доказать, что это была спланированная провокация", - заявляет Эбзеев.

Ранее в судебных заседаниях оперуполномоченный и понятые заявляли, что они встретились утром 27 июля на железнодорожном вокзале утром. Там оперуполномоченный им сообщил, что необходимо вести оперативное наблюдение за одним человеком. После чего Комарков посадил их в машину и возил с собой до момента личного досмотра Ильинского, где они предстали в роли понятых, рассказал Эбзеев.

"Он русский по национальности. Преследование Ильинского происходит на почве вероисповедания", - рассказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ольга Ермашева, также представляющая интересы Ильинского.

"Кавказский узел" не располагает комментариями представителей следствия относительно заявлений адвоката.

Напомним, что в отношении Ильинского возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере).

В постановлении о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 228 УК РФ (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что у Ильинского сотрудники правоохранительных органов обнаружили "порошкообразное вещество, находящееся в полимерном свертке", которое, согласно заключению эксперта от 27 июля 2018 года, содержит производное наркотического средства массой 2,15 г. Вещество это, по данным следствия, Ильинский хранил "в левом носке".

В постановлении о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ в отношении Ильинского (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") отмечается, что Ильинский "в неустановленном дознанием месте, времени и способом" незаконно приобрел и хранил у себя восемь патронов, гранату Ф-1 и взрыватель.