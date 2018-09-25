Суд отказал в апелляции обвиненному в работе на иностранную НПО волгоградцу

25 сентября 2018, 03:59

Суд Волгограда отказал в удовлетворении апелляции координатора регионального отделения движения «Открытая Россия» Романа Зайцева, обвиняемого в работе на иностранную неправительственную организацию, признанную нежелательной на территории РФ. Зайцев назвал это судебное преследование «точечными репрессиями».

Зарегистрированная в Великобритании организация Михаила Ходорковского "Открытая Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания) были признаны Генпрокуратурой нежелательными на территории России в апреле 2017 года. Деятельность этих организаций, как считает надзорное ведомство, "направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства".

24 сентября в Центральном районном суде Волгограда состоялось заседание по жалобе координатора регионального отделения «Открытой России» Романа Зайцева, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Ранее, 27 июля текущего года суд признал Романа Зайцева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ («Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ») и назначил ему штрафа в размере пять тысяч рублей. 30 августа Роман Зайцев подал апелляцию на постановление суда в Центральный районный суд Волгограда.

В начале заседания Зайцев подал ходатайство о переносе заседания из-за того, что его адвокат не смог прийти на суд, так как находился на другом судебном процессе. Корреспондент "Кавказского узла" попросил разрешения на фото- и видеосъемку. Оба ходатайства были отклонены судьей.

Роман Зайцев сообщил суду о своем несогласии с выводами мирового суда о событии правонарушения и заявил о своей невиновности.

«Считаю постановление суда ошибочным, принятым с грубыми нарушениями норм материального, процессуального и международного права. Доказательства обвинения должны напрямую относиться к делу, должны быть получены законным путем и правильно оформлены. Если этого нет – то материалы дела доказательствами не являются и должны быть исключены из дела», - сказал он.

Зайцев перечислил свои претензии с мировому суду и прокуратуре. Так, в материалах дела прокуратура сослалась на сайт организации. В то же время, по его словам, в материалах дела отсутствуют сведения о том, «каким должностным лицом, когда и в рамках каких оперативно-разыскных мероприятий или иных законных процедур производился осмотр данного сайта».

«На момент ознакомления защиты с материалами дела и на момент судебного разбирательства сайт... не был доступен, о нем нет записи в кэше в поисковых системах. Таким образом, сайт производит впечатление сайта-«однодневки», созданного неустановленным лицом. Данные материалы дела не отвечают критериям допустимости и достоверности, и мировой суд должен был их из материалов дела исключить», - сказал Роман Зайцев.

Также он указал на то, что в Акте осмотра интернет-ресурсов от 25 июня 2018 года, подшитых к материалам дела, «отсутствует информация о технических средствах и программном обеспечении, с помощью которых производился мониторинг интернет страниц, нет указаний на специалистов, проводивших осмотр». Кроме того, податель апелляции заявил об отсутствии в материалах дела распоряжения руководителя регионального УМВД РФ о проведении гласных оперативно-разыскных мероприятиях.

«Следовательно, решение о проведении оперативно-разыскных мероприятий принималось не уполномоченными на то лицами», - отметил Роман Зайцев, заметивший, что «абсолютно все материалы дела», истолкованные мировым судом как доказательства его виновности, «законными доказательствами не являются и подлежат исключению из материалов дела».

Кроме того, Зайцев заявил о нарушении статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Свобода собраний и объединений»). В частности, он указал на то, что в соответствии с Уставом Российское общественное сетевое движение «Открытая Россия», образованное 12 ноября 2016 года, является российским – «созданным и действующим на территории Российской Федерации и в соответствии с российским законодательством, оно не является иностранным или международным».

Роман Зайцев отметил, что на сайте Министерства юстиции РФ размещен перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Среди них там указаны Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания) и OR (Otkrytaya Rossia) (Великобритания).

«У данных нежелательных организаций, согласно сообщению пресс-службы Минюста, размещенному 27 апреля 2017 года, на территории России нет филиалов, признанных нежелательными организациями и ведомство приняло решение о признании нежелательными на территории России деятельности только организации, зарегистрированные на территории Великобритании. А это не распространяется на Российское общественное сетевое движение «Открытая Россия»», - пояснил податель жалобы.

По словам Зайцева, полное или частичное совпадение названий «не могло само по себе служить поводом для отождествления нескольких различных объединений и организаций» с движением, координатором которого он является.

«По сути, мировой суд наказал гражданина, то есть меня, за участие в российском законном объединении, а также запретил дальнейшее участие гражданина в организации под страхом неминуемого уголовного преследования», - заявил Роман Зайцев.

"Прокуратура действовала в рамках требований закона «О прокуратуре»» и никаких нарушений закона в ходе расследования не допустила", - в ответ на заявления Романа Зайцева сказал сотрудник прокуратуры.

Судья отказала Зайцеву в удовлетворении его жалобы.

«Это решение абсолютно предсказуемое. Доводы прокуратуры меня не удовлетворили. Они не смогли доказать наличие моей связи и связи нашего движения с некой британской организацией. Эти судебные процессы – точечные политические репрессии: самых активных запугать, посадить, другие может сами разбегутся», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Роман Зайцев.

Он сообщил, что намерен обжаловать решение судов в судебных инстанциях Российской Федерации, а также в Европейском суде по правам человека.

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