Участник пикета в Волгограде. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

12 сентября 2018, 11:17

Пикеты против пенсионной реформы прошли в Волгограде без задержаний

Три активиста 11 сентября поочередно провели в Волгограде одиночные пикеты против пенсионной реформы.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Волгограде более 300 человек приняли участие в несогласованном шествии сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. После этого пять активистов были задержаны и обвинены в нарушении закона.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет.  В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. Митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум продолжаются во многих городах юга России.

11 сентября с 16.00 до 22.00 мск на Аллее героев в центре Волгограда два активиста реготделения движения «Открытая Россия» и волонтер штаба Навального поочередно провели одиночные пикеты в поддержку участников московской акции протеста, которые требовали отставки правительства и президента России и выступали против пенсионной реформы.

Участники акции в Волгограде держали в руках плакаты «Респект бессрочному протесту в Москве» и «Сейчас в Москве идет #Бессрочный протест против пенсионной реформы».

Сотрудники полиции находились на значительном удалении от пикетчиков, задержаний не было. Акция прошла без провокаций, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Идея провести одиночный пикет возникла спонтанно. К нашим активистам присоединилась девушка – волонтер штаба Навального. Прохожие подходили, интересовались. Им объясняли мотивы протеста. Многие соглашались с требованиями", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» координатор реготделения «Открытой России» Роман Зайцев.

Мотивы работы штабов Навального в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе проанализированы в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о деятельности сторонников Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".

Примечание:

"Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста", "Число задержанных активистов в Краснодаре достигло шести", "Иван Танский арестован на пять суток".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 сентября 2018, 13:02

12 сентября 2018, 12:45

12 сентября 2018, 12:17

12 сентября 2018, 11:17

12 сентября 2018, 10:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости