Пикеты против пенсионной реформы прошли в Волгограде без задержаний

12 сентября 2018, 11:17

Три активиста 11 сентября поочередно провели в Волгограде одиночные пикеты против пенсионной реформы.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Волгограде более 300 человек приняли участие в несогласованном шествии сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. После этого пять активистов были задержаны и обвинены в нарушении закона.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. Митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум продолжаются во многих городах юга России.

11 сентября с 16.00 до 22.00 мск на Аллее героев в центре Волгограда два активиста реготделения движения «Открытая Россия» и волонтер штаба Навального поочередно провели одиночные пикеты в поддержку участников московской акции протеста, которые требовали отставки правительства и президента России и выступали против пенсионной реформы.

Участники акции в Волгограде держали в руках плакаты «Респект бессрочному протесту в Москве» и «Сейчас в Москве идет #Бессрочный протест против пенсионной реформы».

Сотрудники полиции находились на значительном удалении от пикетчиков, задержаний не было. Акция прошла без провокаций, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Идея провести одиночный пикет возникла спонтанно. К нашим активистам присоединилась девушка – волонтер штаба Навального. Прохожие подходили, интересовались. Им объясняли мотивы протеста. Многие соглашались с требованиями", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» координатор реготделения «Открытой России» Роман Зайцев.

Мотивы работы штабов Навального в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе проанализированы в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о деятельности сторонников Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".