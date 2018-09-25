Акция родителей Гасангусейновых осталась без реакции властей Дагестана

25 сентября 2018, 02:17

Отец и мать убитых в дагестанском селе Гоор-Хиндах братьев Гасангусейновых провели пятичасовой пикет в Махачкале, но не добились встречи с главой Дагестана. Родители сообщили, что будут проводить ежедневные пикеты, пока глава республики их не примет.

Как писал "Кавказский узел", отец и мать убитых в дагестанском селе Гоор-Хиндах братьев-пастухов вышли 24 сентября на пикет в Махачкале в надежде на прием руководства республики. Они потребовали наказать виновных в смерти их сыновей, однако никто из чиновников к Гасангусейновым не вышел.

23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах. Силовики объявили убитых братьев боевиками "шамильской" группы, сообщив, что молодые люди стреляли по ним из автоматов Калашникова. Односельчане Гасангусейновых потребовали наказать виновных в их убийстве, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к боевикам, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане" на "Кавказском узле".

Акция протеста родителей убитых братьев Гасангусейновых 24 сентября продлилась более пяти часов, - с 12.30 до 18.00 мск, - но добиться встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым супруги не смогли. Они намерены проводить пикеты каждый день, пока Васильев не примет их, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«В марте, когда мы проводили серию пикетов на площади, нас принимал вице-премьер правительства Дагестана Рамазан Джафаров. Он выслушал нас, обещал посодействовать, но ничего не предпринял, только аккуратно отправил нас на прием к прокурору республики Денису Попову. Это было сделано для того, чтобы убрать нас с площади: он знал что на следующий день в Дагестан приедет Владимир Путин. На этот раз отсюда мы никуда не уйдем, нам уже терять нечего. Мы требуем обратить на нас внимание», - сказал во время пикета отец убитых молодых людей Муртазали Гасангусейнов.

Гасангусейнов: перекроем трассу, другого выхода не остается

Представитель аппарата главы и правительства Дагестана, не назвавший своего имени, подошел к Гасангусейновым спустя четыре часа после начала акции. Чиновник рекомендовал пикетчикам идти в прокуратуру, а не стоять у здания правительства, но Муртазали Гасангусейнов отказался уходить с площади. Мужчина объявил чиновнику о намерении проводить пикет ежедневно до встречи с Владимиром Васильевым.

27 марта 2018 года адвокат и родственники убитых братьев Гасангусейновых получили ответ прокурора Дагестана Дениса Попова на обращение о ненадлежащем расследовании дела. Попов официально подтвердил наличие нарушений в расследовании убийства. Надзорное ведомство вынесло представление Управлению СКР по Дагестану и начальнику Шамильского РОВД Ибрагиму Алиеву, сообщил прокурор, не уточнив подробности.

Мужчина отметил, что прежний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов оставил убийство его сыновей без реакции. «Рамазан Абдулатипов когда приезжал в село Кахиб всего в километре от нашего села, даже не соизволили приехать к нам», - сказал он.

Без реакции остались и обращения Гасангусейнова к президенту России Владимиру Путину с требованием взять дело под личный контроль.

«Мы отправляли 13 писем и видеоматериалы, два человека от нас были в аппарате президента, но от вас никакой реакции не было. Мы в письмах просили, умоляли взять дело наших сыновей под личный контроль. Со дня убийства наших детей прошло два года и один месяц, со дня обращений к Вам тоже прошло не мало времени, но до сих пор нет никакой реакции от вас. Мы требуем скорейшего расследования этого зверского убийства», - заявил Муртазали Гасангусейнов во время пикета, обращаясь к Путину.

Муртазали Гасангусейнов заявил о планах перекрыть федеральную трассу в случае, если добиться реакции властей пикетами не удастся. «С одной стороны я встану, с другой моя супруга Патимат, перекроем трассу, другого выхода у нас не остается. Может хоть тогда нас услышат власти, следствие нас слышать не хочет», - заявил отец убитых.

Участие министра не помогло Гасангусейновым

Пока продолжалась акция, из здания правительства вышли два вице-премьера, несколько министров, сотрудники аппарата главы и правительства Дагестана, а также представители мэрии Махачкалы - все они были участниками еженедельного рабочего совещания в правительстве и никто из них к Гасангусейновым не подошел.

Единственным чиновником, который заинтересовался проблемой пикетчиков, стал министр спорта Дагестана Магомед Магомедов - проходя мимо Гасангусейновых, он подошел к ним, расспросил о цели пикета и сделал несколько телефонных звонков. Магомедов просил собеседников проявить понимание и организовать Гасангусейновым встречу в правительстве, но не добился результата.

Поддержку пикетчикам на площади выражали блогеры и простые горожане, узнавшие об акции из соцсетей, а также случайные прохожие, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Я без слез не могу смотреть на этих людей. То, что они вынуждены тут стоять, это издевательство», - заявила прохожая Марият корреспонденту "Кавказского узла".

В передаче расследования на уровень СКФО отказано

Гасангусейновы не доверяют следствию, наблюдая попытки увести от ответственности убийц, сообщил родственник и юридический представитель Гасангусейновых, активист Джамбулат Гасанов.

«У нас на руках есть доказательства, есть свидетели того, что пастухов убили сотрудники правоохранительных органов, но следствие дискредитировало себя напрочь. На братьев Гасангусейновых было заведено уголовное дело по статье 317 УК России, это дело проводилось год и три месяца. [Теперь] получается, что это дело существовало при фактическом отсутствии сотрудников, в которых якобы стреляли братья Гасангусейновы», - заявил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

27 ноября 2017 года, стало известно о прекращении дела о покушении пастухов на силовиков, при этом было возбуждено дело об их убийстве. Согласно материалам этого дела, убийство совершили "неустановленные лица".

«Говорили, что наши дети напали на сотрудников правоохранительных органов, пытались их представить террористами. И только через год и три месяца нам дали бумагу, что наши дети не нападали ни на кого. Но тех кто хотел их представить преступниками, до сих пор не наказали», - добавил Муртазали Гасангусейнов.

Следствие не пытается выявить тех, кто сфальсифицировал уголовное дело в отношении убитых пастухов, подчеркнул Гасанов. По его словам, в материалах этого дела (по статье 317 УК РФ) была упомянута только одна пуля, изъятая с места убийства в числе других вещдоков.

«Хотя фактически их было две, есть свидетели, которые могут подтвердить эти данные. Мы пытались обратить внимание следствия на этот факт, но реакции никакой не было и нет до сих пор. В деле сейчас существует только одна пуля. Показания брата Муратазали Гасангусейнова, который видел что изъято было две пули и заявил об этом, в материалы дела не занесены», - рассказал Джамбулат Гасанов.

Активист отметил, что следствие не позволило отцу убитых ознакомиться с материалами этого дела, ныне прекращенного, никак не обосновав отказ. Гасангусейновы неоднократно просили передать расследование на уровень СКФО, но в передаче дела им было отказано, добавил Гасанов.

Заявление Муртазали с требованием дать правовую оценку действиям силовиков также осталось, по его словам, без ответа. В этом заявлении отец приводил конкретные фамилии силовиков, причастных, по его словам, к убийству молодых людей. «У нас есть свидетельство того, что [начальник одной из силовых структур] и его люди две ночи сидели в засаде и ждали братьев Гасангусейновых», - заявил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник рассказал о препятствиях для изучения дела

Джамбулат Гасанов отметил, что Правозащитный центр "Мемориал" был вынужден отказаться от сопровождения дела Гасангусейновых после угроз сотрудникам организации в Дагестане, нападения на главу дагестанского филиала "Мемориала" Сиражудина Дациева и поджога их служебного автомобиля. По словам Гасанова, после "Мемориала" к делу подключился "Комитет против пыток".

22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства ПЦ "Мемориал", а 23 января сотрудники дагестанского офиса получили угрозы с требованием прекратить работу. 28 марта глава офиса Сиражудин Дациев был избит около своего дома.

Следствие препятствует юристам в изучении материалов дела, сообщил юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев, занимающийся делом Гасангусейновых.

«Мы частично ознакомились с материалами дела, но этого недостаточно. На данный момент дело находится на стадии расследования. Мы подали ходатайство о дополнительном допросе бывшего начальника РОВД Шамильского района, ответа не получили. Следствие многие вопросы и обстоятельства произошедшего не выяснило. Следствие [не обращает внимание на логические расхождения в показаниях силовика], не проводит очные ставки», - рассказал Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла".

Страсбургский суд в июне 2018 года коммуницировал жалобу отца убитых братьев Гасангусейновых и запросил копии всех материалов следствия. Власти России должны ответить на вопросы ЕСПЧ и предоставить копии материалов следствия до 4 октября 2018 года.

По словам юриста, ему следствие также отказало в ознакомлении с материалами прекращенного уголовного дела в отношении братьев Гасангусейновых. В чем заключается официальная позиция властей в связи с запросом ЕСПЧ по делу Гасангусеновых Янгулбаев не знает.

«О реакции властей в связи с запросом ЕСПЧ мы можем только догадываться, однако [сам факт этого запроса должен] держать правоохранителей в напряжении», - заявил юрист.