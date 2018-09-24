Родители Гасангусейновых потребовали встречи с Васильевым

24 сентября 2018, 16:47

Отец и мать убитых в дагестанском селе Гоор-Хиндах братьев-пастухов вышли сегодня на пикет в Махачкале в надежде на прием руководства республики. Они потребовали наказать виновных в смерти их сыновей, однако никто из чиновников к Гасангусейновым не вышел.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах. Силовики объявили убитых братьев боевиками "шамильской" группы, сообщив, что молодые люди стреляли по ним из автоматов Калашникова. Односельчане Гасангусейновых потребовали наказать виновных в их убийстве, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к боевикам, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане" на "Кавказском узле".

13 ноября 2017 года Европейский суд по правам человека получил жалобу от имени отца убитых пастухов Муртазали Гасангусейнова. В жалобе юристы заявили о нарушении статей 2 (право на жизнь), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Страсбургский суд коммуницировал жалобу отца убитых братьев Гасангусейновых и запросил копии всех материалов следствия.

Акция родителей Гасангусейновых в центре Махачкалы началась в 12:30 мск.

«До сих пор ни один человек, виновный в убийстве наших детей не привлечён к уголовной ответственности. Начальника полиции Шамильского района перевели в соседний район, и он служит там участковым, о его наказании и речи нет», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Муртазали Гасангусейнов.

По его словам, пикетчики хотят рассказать о деле Владимиру Васильеву. «Рассказать о том беспределе, который творят правоохранители. Мы не хотим встречи с другими представителями правительства Дагестана, они никак не решили наш вопрос. Мы будем добиваться встречи с Васильевым», - подчеркнул Муртузали Гасангусейнов.

До 15:00 мск пикетирующих не приняли в правительстве Дагестана, никто из чиновников или их представителей власти к ним не вышел. К пикетчикам лишь подошли сотрудники полиции. Узнав, кто они и какие у них цели, полицейские отошли. Прохожие подходили к Гасангусейновым, выражали соболезнования, говорили слова поддержки и сочувствия. Осветить акцию пришли журналисты пяти изданий. Гасангусейновы заявили, что намерены продолжить акцию до тех пор, пока их не примет глава Дагестана, передает корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, 27 ноября 2017 года, стало известно о прекращении дела о покушении пастухов на силовиков, при этом было возбуждено дело об их убийстве. Согласно материалам этого дела, убийство совершили "неустановленные лица". 27 марта 2018 года адвокат и родственники убитых братьев Гасангусейновых получили ответ прокурора Дагестана Дениса Попова на обращение о ненадлежащем расследовании дела. Попов официально подтвердил наличие нарушений в расследовании убийства. Надзорное ведомство вынесло представление Управлению СКР по Дагестану и начальнику Шамильского РОВД Ибрагиму Алиеву, сообщил прокурор, не уточнив подробности.