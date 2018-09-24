Следствие потребовало продлить арест дагестанских чиновников

24 сентября 2018, 17:14

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить арест бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и еще трех бывших высокопоставленных дагестанских чиновников на три месяца, сообщила сегодня защита чиновников.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Басманный суд Москвы постановил продлить до 30 сентября срок ареста Абдусамаду Гамидову, его бывшим заместителям на посту премьера Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также экс-министру образования республики Шахабасу Шахову. 20 июля Мосгорсуд оставил в силе это решение.

Высокопоставленным чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана. Никто из них не признал своей вины.

Срок следствия по делу Абдусамада Гамидова, Шамиля Исаева, Раюдина Юсуфова и Шахабаса Шахова продлен до 31 декабря, сообщил адвокат одного Дагир Хасавов.

"Срок следствия по делу экс-чиновников Дагестана продлен до 31 декабря. Следствие также просит Басманный суд Москвы продлить меру пресечения всем фигурантам на три месяца", - рассказал Дагир Хасавов.

По его словам, судебное заседание назначено на 12:00 мск 28 сентября.

Адвокат также отметил, что подал в Следственный комитет России ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Юсуфова, передает ТАСС.

На своей странице в Facebook Хасавов также сообщил о продлении срока следствия по делу бывших дагестанских чиновников и просьбе следствия о продлении им ареста, поделившись ссылкой на опубликованную на сайте агентства новость.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".