Журналисты назвали Омарова самостоятельной политической фигурой в Дагестане

06 сентября 2018, 13:58

Задержанный в Дагестане руководитель дорожного управления Магомедрасул Омаров, несмотря на сотрудничество с бывшими мэром Махачкалы Саидом Амировым и главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, играл относительно самостоятельную политическую роль, заявили журналисты и политологи.

Как писал "Кавказский узел", руководитель дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасул Омаров был задержан 4 сентября. В офисе управления и доме Омарова прошли обыски. Совладельцы группы компаний "Сумма" Магомед Магомедов и его брат Зиявудин Магомедов - обвиняются в организации преступного сообществаа и мошенничестве.

Против Омарова возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". По данным прокуратуры, глава филиала ФКУ "Упрдор "Каспий" в Дагестане намеревался получить "откаты" в сумме 680 млн рублей и сообщил гендиректору коммерческой организации, что может повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на строительство и реконструкцию автодороги. Стоимость контракта составляла 2,7 млрд рублей, подчеркнуло 4 сентября ведомство.

Журналисты и политолог назвали Омарова самостоятельной политической фигурой

Магомедрасул Омаров являлся самостоятельной фигурой, тем не менее умело входил в союзы с другими политическими силами республики, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора дагестанской газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Он мог входить в союзные отношения разными группами, но как политик он всегда был самостоятельным игроком", - пояснил Магомед Магомедов.

По его словам, одно время Омаров рассматривался как человек отбывающего в настоящее время наказание бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, но позднее стал самостоятельным игроком.

Магомедрасул Омаров не является и представителем "мекегинского клана" несмотря на то, что он контактировал и сотрудничал с различными людьми из этой структуры. Также Омаров не воспринимался и как человек бывшего президента Дагестана Рамазана Абдулатипова, заявил главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев, указав на самостоятельность руководителя дагестанского филиала Управления автомобильных дорог "Каспий".

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты ранее прогнозировали борьбу за наследство "мекегинского" клана, к которому причислялись арестованные врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и глава дагестанского отделения ФОМС Магомед Сулейманов. Журналисты отмечали, что арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий мэр Махачкалы Муса Мусаев также представлял интересы "мекегинского" клана.

Магомедсул Омаров играл относительно самостоятельную политическую роль, но в то же время находился "под крылом" более влиятельных фигур, уверен политолог Эдуард Уразаев. "Омаров в своё время был близок к Саиду Амирову, затем к Сулейману Керимову (бизнесмен и сенатор от Дагестана. В справке "Кавказского узла" "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции" представлена подробная информация о задержании российского миллиардера во Франции осенью 2017 года. - Прим. "Кавказского узла"), затем договорился с Абдулатиповым и получил свою последнюю должность", - пояснил он.

Политолог также отверг предположения о принадлежности Магомедрасула Омарова к "мекегинскому клану" и к команде бывшего главы Дагестана.

В 2002-2011 годах Магомедрасул Омаров был главой "Дагестанавтодора", говорится в биографической справке на сайте партии "Родина", председателем совета реготделения которой является Омаров. При этом в биографии не указывается, когда именно Магомедрасул Омаров возглавил дагестанский филиал Управления автомобильных дорог "Каспий".

Эксперты отвергли связь Омарова с братьями Магомедовыми

Дагестанский филиал Управления автомобильных дорог "Каспий", который возглавляет Омаров, отвечает за федеральные дороги, проходящие по территории республики. За республиканские дороги, не имеющие статуса федеральных, отвечает "Дагавтодор", рассказал заместитель главного редактора дагестанской газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

И. о. главы Дагестана Владимир Васильев 4 апреля отправил в отставку 65-летнего Загида Хучбарова, занимавшего пост руководителя агентства по дорожному хозяйству республики, который с 2013 по 2014 год был и.о. руководителя "Дагавтодора". Эта отставка совпала с сокращением финансирования дорожной отрасли Дагестана. Опрошенные "Кавказский узлом" журналисты ранее назвали Хучбарова человеком Зиявудина Магомедова. При этом в начале августа следователями в Дагестане было возбуждено дело об ограничении конкуренции после проверки дорожной отрасли в республике. По предварительным данным следственных органов, было похищено 17 млрд рублей. В картельном сговоре, в частности, была заподозрена компания "Мостоотряд-99", входящая в контролируемую братьями Магомедовыми группу "Сумма".

В бытность Хучбарова главой "Дагавтодора" Магомедовы оказывали влияние на него, но не имели полного контроля, так как сильное влияние оказывал и Рамазан Абдулатипов, рассказал Магомедов, уточнив, что не видит связи между уголовным преследованием братьев Магомедовых и Магомедрасула Омарова.

Деятельность Хучбарова стала заметной в то время, когда он начал работать в командах Абдулатипова и Зиявудина Магомедова. При Рамазане Абдулатипове структура Хучбарова увеличила бюджет от 4 до 8 млрд, заявил главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"О Хучбарове мы в последнее время в основном знаем, как о человека, который осваивал ежегодно около восьми миллиардов рублей, и работал при этом в команде Абдулатипова и Зиявудина Магомедова", - пояснил он.

По мнению главного редактора "Нового дела" Гаджимурада Сагитова, Хучбаров был скорее союзником Зиявудина Магомедова, нежели одним из людей его команды. "Я думаю, что там был союз и взаимная поддержка в каких-то проектах", - отметил Сагитов, подчеркнув, что уголовное дела Магомедрасула Омарова и Зиявудина Магомедова никак не связаны между собой.

У возглавляемого Омаровым Управтодора "Каспий" и "Дагавтодора" разные задачи и источники финансирования, отметил в свою очередь политолог Эдуард Уразаев. "Но когда надо провести новый участок для федеральной трассы, нужны согласования с "Дагавтодором" и правительством Дагестана", - рассказал он.

По словам Уразаева, уголовное дело, возбужденное против Магомедрасула Омарова, является самостоятельным и не носит производный характер от дела Зиявудина Магомедова.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".