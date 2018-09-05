Прокуратура раскрыла подробности дела Магомедрасула Омарова

05 сентября 2018, 07:20

Глава дагестанского филиала федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасул Омаров заподозрен в мошенничестве при строительстве дороги.

Как писал "Кавказский узел", руководитель дагестанского филиала Управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасул Омаров был задержан 4 сентября. В офисе управления и доме Омарова прошли обыски.

По данным прокуратуры, глава филиала ФКУ "Упрдор "Каспий" в Дагестане намеревался получить откаты в сумме 680 млн рублей и сообщил гендиректору коммерческой организации, что может повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на строительство и реконструкцию автодороги. Стоимость контракта, который был заключен с головной организацией Упрдора, составляла 2,7 млрд рублей, говорится в сообщении, опубликованном 4 сентября на сайте прокуратуры Дагестана.

"В декабре 2017 года и феврале 2018 года руководитель филиала получил от предпринимателя денежные средства в общей сумме 60 млн рублей, в последующем его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - проинформировало ведомство.

По данным прокуратуры, в отношении Омарова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

За ситуацией с задержаниями и уголовным преследованием чиновников в республике "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".