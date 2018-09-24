24 сентября 2018, 07:35

Два альпиниста эвакуированы с ледника в Карачаево-Черкесии

Спутники альпиниста, провалившегося в трещину ледника на горе Белалакая, доставлены в горный поселок, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября альпинист провалился в трещину в леднике на горе Белалакая. Сотрудники МЧС вытащили его и вертолетом доставили в Черкесск, где передали врачам. Двое спутников пострадавшего в сопровождении пешей группы спасателей отправились вниз пешком.

"Спасатели осуществили спуск в пешем порядке двух альпинистов в поселок Домбай", - сообщило Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

По данным ведомства, на 14:30 мск 22 сентября жизнь альпинистов вне опасности.  

Примечание:

"Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Спасенный на Эльбрусе гид доставлен в больницу", "Спасатели нашли пропавшего на Эльбрусе туриста".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 сентября 2018, 07:35

24 сентября 2018, 06:41

24 сентября 2018, 06:07

24 сентября 2018, 05:10

24 сентября 2018, 04:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Инфографика

Все справки

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи