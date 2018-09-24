Два альпиниста эвакуированы с ледника в Карачаево-Черкесии

24 сентября 2018, 07:35

Спутники альпиниста, провалившегося в трещину ледника на горе Белалакая, доставлены в горный поселок, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября альпинист провалился в трещину в леднике на горе Белалакая. Сотрудники МЧС вытащили его и вертолетом доставили в Черкесск, где передали врачам. Двое спутников пострадавшего в сопровождении пешей группы спасателей отправились вниз пешком.

"Спасатели осуществили спуск в пешем порядке двух альпинистов в поселок Домбай", - сообщило Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

По данным ведомства, на 14:30 мск 22 сентября жизнь альпинистов вне опасности.