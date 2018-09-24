24 сентября 2018, 07:35
Два альпиниста эвакуированы с ледника в Карачаево-Черкесии
Спутники альпиниста, провалившегося в трещину ледника на горе Белалакая, доставлены в горный поселок, сообщили спасатели.
Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября альпинист провалился в трещину в леднике на горе Белалакая. Сотрудники МЧС вытащили его и вертолетом доставили в Черкесск, где передали врачам. Двое спутников пострадавшего в сопровождении пешей группы спасателей отправились вниз пешком.
"Спасатели осуществили спуск в пешем порядке двух альпинистов в поселок Домбай", - сообщило Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии на своем сайте.
По данным ведомства, на 14:30 мск 22 сентября жизнь альпинистов вне опасности.
"Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Спасенный на Эльбрусе гид доставлен в больницу", "Спасатели нашли пропавшего на Эльбрусе туриста".
24 сентября 2018, 07:35
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Два альпиниста эвакуированы с ледника в Карачаево-Черкесии
Спутники альпиниста, провалившегося в трещину ледника на горе Белалакая, доставлены в горный поселок, сообщили спасатели.
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