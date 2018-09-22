Пострадавший в горах Карачаево-Черкесии турист эвакуирован вертолетом

22 сентября 2018, 11:02

Вертолет МЧС доставил в Черкесск альпиниста, провалившегося в трещину на леднике, он передан врачам, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября альпинист провалился в трещину в леднике на горе Белалакая. Сотрудники МЧС вытащили его и оказали медицинскую помощь. Двое спутников пострадавшего начали спуск с горы в сопровождении пешей группы спасателей.

Сегодня в 7:55 мск вертолет Ми-8 с пострадавшим туристом приземлился на вертолетной площадке в Черкесске. "Мужчина передан врачам территориального центра медицины катастроф для транспортировки в Карачаево-Черкесскую Республиканскую клиническую больницу", - сообщило на своем сайте управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

Еще двое альпистов продолжают спускаться с горы со спасателями, их жизни ничто не угрожает, отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в 8:47 мск.