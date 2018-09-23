23 сентября 2018, 06:27
Семья из трех человек погибла в ДТП в Ростовской области
Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Аксайском районе. Погибли три человека, в том числе ребенок.
Авария произошла во второй половине дня 22 сентября на 1089-м километре трассы М-4 "Дон" в Аксайском районе.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля КамАЗ при развороте не уступил дорогу едущему навстречу легковому автомобилю ВАЗ-2110. В результате автомобили столкнулись, пишет ТАСС.
В ДТП погибли три человека, которые ехали в легковом автомобиле - мужчина-водитель, женщина-пассажир и мальчик, 2004 года рождения, сообщает РИА "Новости".
"МЧС сообщило о семи пострадавших в ДТП близ Волгограда", "Восемь человек пострадали в ДТП близ Астрахани", "Три человека стали жертвами ДТП с автобусами в Ростовской области".
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