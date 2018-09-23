Семья из трех человек погибла в ДТП в Ростовской области

23 сентября 2018, 06:27

Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Аксайском районе. Погибли три человека, в том числе ребенок.

Авария произошла во второй половине дня 22 сентября на 1089-м километре трассы М-4 "Дон" в Аксайском районе.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля КамАЗ при развороте не уступил дорогу едущему навстречу легковому автомобилю ВАЗ-2110. В результате автомобили столкнулись, пишет ТАСС.

В ДТП погибли три человека, которые ехали в легковом автомобиле - мужчина-водитель, женщина-пассажир и мальчик, 2004 года рождения, сообщает РИА "Новости".