22 сентября 2018, 21:13

Солдат убит в Нагорном Карабахе

Военнослужащий Армии обороны Арцах Овсепян погиб сегодня при обстреле с азербайджанской стороны, заявили в Минобороны Нагорного Карабаха.

«Примерно в  16.00 часов  в результате выстрела с азербайджанской стороны погиб солдат Армии обороны Арцах Мгерович Овсепян, 1998 года рождения. Инцидент произошел на оборонительном  пункте одной из воинских частей, расположенный в восточном направлении», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Минобороны Нагорного Карабаха.

Там также отметили, что «ведется расследование, чтобы определить детали инцидента».

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 21.12 мск 22 сентября, комментариев относительно данного заявления не было. Сегодня утром ведомство обвинило Вооруженные силы Армении в 112 нарушениях перемирия за минувшие сутки.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября смертельные ранения при обстреле получил солдат одной из воинских частей в северо-восточном направлении границы Армении.

После обострения карабахского конфликта, которое длилось со 2 по 5 апреля 2016 года, стороны объявили о перемирии, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет после заключения перемирия  в зоне конфликта обстрелы продолжались каждые сутки, это следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю", "ОДКБ осудила обстрел армяно-азербайджанской границы", "Азербайджан сообщил об обстрелах сел из пулеметов".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 сентября 2018, 21:55

22 сентября 2018, 21:13

  • Солдат убит в Нагорном Карабахе

    Военнослужащий Армии обороны Арцах Овсепян погиб сегодня при обстреле с азербайджанской стороны, заявили в Минобороны Нагорного Карабаха.

22 сентября 2018, 20:24

  • Митинг против пенсионной реформы собрал 300 человек в Ростове-на-Дону

    Участники акции против повышения пенсионного возраста, которая прошла сегодня в Ростове-на-Дону, призвали президента России и премьер-министра уйти в отставку. Также активисты потребовали привлечь к ответственности членов избиркомов за нарушения на выборах и остановить строительство мусороперерабатывающего завода.

22 сентября 2018, 19:50

22 сентября 2018, 19:00

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки