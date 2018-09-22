Солдат убит в Нагорном Карабахе

22 сентября 2018, 21:13

Военнослужащий Армии обороны Арцах Овсепян погиб сегодня при обстреле с азербайджанской стороны, заявили в Минобороны Нагорного Карабаха.

«Примерно в 16.00 часов в результате выстрела с азербайджанской стороны погиб солдат Армии обороны Арцах Мгерович Овсепян, 1998 года рождения. Инцидент произошел на оборонительном пункте одной из воинских частей, расположенный в восточном направлении», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Минобороны Нагорного Карабаха.

Там также отметили, что «ведется расследование, чтобы определить детали инцидента».

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 21.12 мск 22 сентября, комментариев относительно данного заявления не было. Сегодня утром ведомство обвинило Вооруженные силы Армении в 112 нарушениях перемирия за минувшие сутки.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября смертельные ранения при обстреле получил солдат одной из воинских частей в северо-восточном направлении границы Армении.

После обострения карабахского конфликта, которое длилось со 2 по 5 апреля 2016 года, стороны объявили о перемирии, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет после заключения перемирия в зоне конфликта обстрелы продолжались каждые сутки, это следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".