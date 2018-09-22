Минфин Грузии пошел на уступки водителям большегрузов

22 сентября 2018, 07:43

Водители большегрузов, протестовавшие против запрета на ввоз пшеницы в Грузию автотранспортом, прекратили акцию после того, как министерство финансов отложило введение запрета до 1 октября 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября в пригороде Тбилиси Лило началась акция протеста водителей большегрузов, потребовавших отмены запрета на ввоз пшеницы в страну на автотранспорте. На третий день протестов более 300 человек перекрыли въезд в экономическую зону оформления. Минфин согласился отложить введение запрета, введенного из-за заторов на границе, до 1 января 2019 года.

В августе МЧС сообщало о многочасовых очередях на границе России и Грузии. После жалоб туристов таможенники увеличили число сотрудников на КПП. "Кавказский узел" составил справку о Военно-Грузинской дороге.

Утром 21 сентября один из протестующих, Джано Амколадзе, залез на крышу таможенного склада в Лило, облил себя бензином и заявил, что совершит самосожжение, если не будут выполнены его условия. Амколадзе требовал встречи с министром финансов Иване Мачавариани и отмены приказа, согласно которому запрещается ввоз пшеницы. Мачавариани приехал на место и 20 минут разговаривал с Амколадзе один на один.

"Мы учли мнение и положение водителей, приняв решение отсрочить ограничения на год. Через год будут ограничения другого типа, по которым мы проведем консультации с водителями", - заявил глава Минфина в эфире "Рустави 2".

После этого Джано Амколадзе призвал водителей вернуться на рабочие места. "Я стою тут уже четыре дня, и мы добились того, чтобы вернуться на рабочие места. Ради вас и ради себя я был там, на крыше. Я все смогу повторить, если понадобится", - сказал протестующий в эфире телекомпании (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Введение запрета отложено до октября 2019 года, со ссылкой на министра финансов Грузии уточнило Общественное телевидение Грузии.