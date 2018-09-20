Более 300 водителей в Грузии выступили против запрета на ввоз пшеницы

20 сентября 2018, 06:49

Водители большегрузного транспорта потребовали отменить приказ, согласно которому им запрещено ввозить пшеницу в Грузию на автотранспорте. Министерство финансов республики пошло на уступки и предложило отложить введение запрета.

Минфин предложил водителям отсрочку

Водители начали акцию в пригороде Тбилиси Лило 17 сентября. На третий день протестов более 300 человек перекрыли въезд в экономическую зону оформления, сообщает 19 сентября "Спутник-Грузия".

Правительство Грузии запретило транспортировку пшеницы или муки автотранспортом 15 сентября, оставив возможность экспорта и импорта зерна только посредством железнодорожного и морского транспорта. Однако позже этот запрет отложили до 1 октября, сообщает "Спутник-Грузия".

Причиной ввода запрета перевозки пшеницы и муки большегрузными автомобилями стали автомобильные заторы на пропускном пункте "Верхний Ларс - Казбеги" на российско-грузинской государственной границе.

Министр финансов Иванэ Мачавариани 19 сентября встретился с инициативной группой представителей компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере автомобильных перевозок зерна, и заявил им, что запрет на поставки пшеницы в Грузию на большегрузах отсрочен до 1 января 2019 года, сообщила "Грузия-online".

«Думаем, что до 1 января достаточно времени, чтобы преодолеть эту проблему и найти безболезненный и приемлемый вариант для всех», - цитирует слова Мачавариани издание.

Водители большегрузов выдвинули ультиматум

Однако водители такое предложение назвали неприемлемым.

Правительству нужно просто добавить несколько таможенников на контрольно-пропускном пункте в Верхнем Ларсе и тогда большегрузные машины не будут мешать туристическим автобусам, заявил один из водителей после встречи с министром в эфире телеканала "Рустави-2".

"Министерство работает над решением проблемы, и диалог с водителями начнется только после прекращения протестов", - сказала заместитель министра финансов Лери Барнабишвили на встрече с водителями большегрузов (перевод корреспондента "Кавказского узла").

В ответ водители выдвинули ультиматум, в котором заявили, что правительству дан двухдневный срок для исправления ситуации, в противном случае они пригрозили блокировать центральные магистрали.

Акции прекратятся только в том случае, "если власти дадут нам возможность работать в обычном режиме до конца 2020 года, и ... не будут установлены дополнительные налоги", - цитирует одного из участников акции "Интерфакс".

Как писал "Кавказский узел", с 8 августа МЧС информировало о многочасовых очередях на границе России и Грузии. Для нормального трафика в Верхнем Ларсе нужно открыть новую дорогу или расширить имеющуюся, считают автомобилисты, ожидающие в многочасовой очереди на границе России и Грузии. Таможенники увеличили число сотрудников после жалоб туристов.