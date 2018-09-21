Власти Грузии анонсировали возвращение парламента из Кутаиси в Тбилиси

21 сентября 2018, 16:18

Парламент Грузии с января 2019 года будет работать в Тбилиси, чтобы избежать неоправданных расходов, объявила сегодня вице-спикер законодательного органа. Противники решения полагают, что оно негативно скажется на жителях Кутаиси, где пока находится здание парламента.

Вопрос о переносе парламента обсуждался долго, были выслушаны позиции всех депутатов, и аргументы за перенос парламента в столицу возобладали, сообщила сегодня вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. "Работать в двух зданиях парламента достаточно сложно. Это очень вредит этому институту и связано с очень большими расходами. Когда мы хотим усилить функции парламентаризма и надзора, нахождение правительства и парламента в разных городах создает препятствие этому", - пояснила Чугошвили.

Здание в Кутаиси передадут МВД, добавила она, со ссылкой на эфир телекомпании "Рустави 2" передает корреспондент "Кавказского узла".

Перенос парламента из Кутаиси экономически выгоден городу, сказал сегодня вице-спикер парламента от партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский в эфире Общественного телевидения Грузии, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Мажоритарный депутат от Кутаиси Геннадий Маргвелашвили не согласился с этим. "Кутаиси заслуживает большего внимания и надеюсь, что город получит какой-нибудь альтернативный проект. Если парламент переедет, населению Кутаиси нужны альтернативные проекты", - приводятся сегодня слова Маргвелашвили на сайте Общественного телевидения.

В партии "Единое национальное движение" (ЕНД), при нахождении которой у власти парламент и был перенесен в Кутаиси, также раскритиковали возвращение законодательного органа в Тбилиси. Перенос парламента в Кутаиси должен был стать началом децентрализации власти, напомнила член фракции ЕНД Саломе Самадашвили. Планировалось, что это, в частности, приведет к созданию новых рабочих мест в регионах, отметила она. "Ожидался перенос и других ведомств. В реальности парламент так и не был полностью перенесен в Кутаиси. Этот процесс «Грузинская мечта» приостановила еще в 2012 году. Вы видите, что децентрализации не произошло, а новые рабочие места так и не были созданы", - процитировали сегодня слова Самадашвили "Новости-Грузия".

Парламент Грузии перевели из Тбилиси в специально выстроенное современное здание в Кутаиси осенью 2012 года, соответствующие поправки в Конституцию были приняты по инициативе третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. В настоящее время в здании парламента, расположенном в Тбилиси, разрешается проводить только комитетские слушания, информирует издание.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Парламент Грузии".