"Свободная Грузия" выдвинула кандидата на пост президента

21 августа 2018, 11:50

На пост президента Грузии выдвинут лидер оппозиционной партии "Свободная Грузия", бывший депутат парламента Каха Кукава. Грузинские политологи указали на богатый политический опыт Кукавы, но сочли его шансы на победу низкими.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 августа действующий глава государства Георгий Маргвелашвили объявил, что выборы президента Грузии назначены на 28 октября.

В соответствии с поправками в Конституцию Грузии, намеченные выборы президента республики станут последними, которые пройдут путем прямого голосования. В связи с переходом к парламентской модели правления, а также с планируемым избранием главы государства, парламентом с 2024 года президент будет избран не на пять, а на шесть лет.

По данным ЦИК, на сегодняшний день вместе с Кукавой всего выдвинуты 25 кандидатов в президенты. От партии "Союз гласа нации за восстановление справедливости: Господь – наша истина" - Михаил Салуашвили, от "Грузии" - Георгий Лилуашвили, от "Гражданской платформы - Новая Грузия" - Звиад Багдавадзе, от "Христиан-демократического движения" - Вахтанг Габуния, от Лейбористской партии - Шалва Нателашвили, от "Национал-демократической партии" - Звиад Иашвили, от "Свободных демократов" - Давид Усупашвили. "Европейская Грузия - Движение за свободу" представила в качестве кандидата Давида Бакрадзе, "Политическое движение силовых ветеранов и патриотов" - Гелу Хуцишвили, "Христиан-демократическая партия Грузии" - Звиада Мехатишвили, "Свобода - Путь Звиада Гамсахурдиа" - Тамар Цхорагаули, а "Новые христиан-демократы" - Левана Чхеидзе.

Инициативные группы выдвинули в качестве кандидатов на пост президента Кахабера Чичинадзе, Гию Чхиквадзе, Кобу Джулакидзе, Георгия Гахокию, Саломе Зурабишвили, Николоза Лекишвили, Давида Амашукели, Тамаза Бибилури, Бондо Бараташвили, Теймураза Шашиашвили, Элисо Донадзе, Важу Чхаидзе, сообщили в ЦИК Грузии корреспонденту "Кавказского узла".

Каху Кукаву "Свободная Грузия" представила 20 августа в Зугдиди. По мнению Кукавы, "все ведущие кандидаты в президенты разделяют одну и ту же антигосударственную позицию по основным вопросам внутренней и внешней политики". "Поэтому населению придется сделать выбор между персоналиями одних взглядов, от чего процесс выборов теряет свой смысл", - приводятся его слова в заявлении партии, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

В партии считают, что политическим силам необходимо предложить избирателям "реальную альтернативу, основанную на национальных ценностях".

Грузинские политологи указали на богатый политический опыт Кукавы, но считают низкими его шансы на победу. "Кукава давно в политике, у него богатый политический опыт. У него хорошая и квалифицированная команда, и есть свой электорат", - сказал руководитель "Центра демократического развития и гражданского общества" Владимир Божадзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Кукава может набрать на выборах три-четыре процента голосов избирателей.

Однако руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе заявил корреспонденту "Кавказского узла", что, по его мнению, Кукава баллотируется на выборах "из-за желания принять участие в предвыборной кампании и зафиксировать свою позицию, как политик".