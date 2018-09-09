Политологи назвали главную цель "Грузинской мечты" в президентской кампании

09 сентября 2018, 00:06

"Грузинская мечта" поддержит независимого кандидата в президенты, чтобы не допустить победы кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня ЦИК завершил прием заявок на участие в выборах президента Грузии. Правящая партия не представила своего кандидата. Ранее политологи раскритиковали "Грузинскую мечту" за нежелание выдвигать кандидата в президенты. Правящая партия 9 сентября пообещала объявить имя независимого кандидата, который получит ее поддержку. Речь идет, в том числе, о финансовой поддержке со стороны доноров "Грузинской мечты", отметил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Президентские выборы назначены в Грузии на 28 октября. В соответствии с поправками в Конституцию Грузии, они станут последними выборами, которые пройдут путем прямого голосования. В связи с переходом к парламентской модели правления президент будет избран не на пять, а на шесть лет. Начиная с 2024 года президент Грузии будет избираться избирательной коллегией.

Лидер парламентского большинства, состоящего из представителей и сторонников правящей партии, Арчил Талаквадзе заявил, что партия пока не определилась, кого из кандидатов поддержит на выборах. По его словам, "в числе претендентов - независимый кандидат Саломе Зурабишвили и другие лица".

"На заседании политсовета пройдет обсуждение и мы объявим решение. Мы не выдвигаем на этих выборах свою кандидатуру - "Грузинская мечта" не примет участие в президентских выборах - это решение уже не изменится", - заявил Талаквадзе в эфире телекомпании 7 сентября.

Политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе не исключает, что Саломе Зурабишвили останется без поддержки "Грузинской мечты". Политолог обратил внимание на "несинхронность действий партии и Зурабишвили" - Саломе Зурабишвили объявила о своем участии в выборах во время заседания политсовета "Грузинской мечты", на котором рассматривался вопрос участия партии в выборах и на фоне слухов о том, что "Грузинская мечта" поддержит Зурабишвили.

"Зурабишвили объявила о своем решении еще во время заседания политсовета "Грузинской мечты" - до того, как решение партии стало известно. Она действовала не синхронно с партией, а действия такого рода могут поставить под вопрос их партнерство. Так как партнерство подразумевает синхронизацию всех действий, и у "Грузинской мечты" может появиться чувство, что Зурабишвили будет ненадежным партнером", - сказал Сакварелидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, поддержка независимого кандидата "Грузинской мечтой" связана с нежеланием допустить к президентскому креслу кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" - Григола Вашадзе. Он победит на выборах в том случае, если "Грузинская мечта" не поддержит ни одного кандидата, считает Сакварелидзе.

"Если "Грузинская мечта" не поддержит ни одного из кандидатов, то на выборах победит кандидат партии, следующей, согласно рейтингам, за "Грузинской мечтой" - ЕНД. У ЕНД очень организованный электорат, который пойдет на избирательные участки, и велик шанс, что правящая партия получит президента, который всецело будет настроен на смену власти в стране", - сказал Сакварелидзе.

ЕНД опасна для правящей партии, так как стремится вернуться к власти любыми средствами. У президента от ЕНД, несмотря на сокращенные полномочия, будут рычаги, чтобы "доставить массу неудобств" "Грузинской мечте", заявил Сакварелидзе.

Без поддержки "Грузинской мечты" на выборах она не сможет даже войти в тройку лидеров, отметил политолог.

"Без поддержки "Грузинской мечты" у Зурабишвили практически нет шансов. На последних парламентских выборах потребовалась поддержка "Грузинской мечты", чтобы победить на выборах по мажоритарной системе в округе, где она живет. Она малоизвестна в Грузии, хотя и выступает с очень резкими заявлениями", - сказал Сакварелидзе.

Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что считает Грузию ответственной за развязывание боевых действий в 2008 году. Эти слова она говорила и во время пятидневной войны, и в ее десятую годовщину в 2018 году, напомнил руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

"Такое заявление неприемлемо как с политической, так и с моральной точки зрения", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Военные действия на территории Грузии и непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии, в которые вмешалась Россия, начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, говорится в материале о "Пятидневной войне", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными РФ.

При поддержке "Грузинской мечты" Зурабишвили сможет победить на выборах, так как будет пользоваться всеми ресурсами партии, включая финансовые. Однако при нейтралитете правящей партии шансы на победу значительно возрастают у кандидатов от ЕНД Григола Вашадзе и "Европейской Грузии" Давида Бакрадзе, считает Читадзе.

Саломе Зурабишвили представила в Центральную избирательную комиссию необходимые подписи для регистрации кандидатом на выборах президента. По ее словам, в избирательную администрацию внесено более 72 тысяч подписей. Зурабишвили также сообщила, что второй этап ее кампании начнется 12 сентября с Кутаиси, сообщила сегодня "Грузия Online".

Саломе Зурабишвили родилась в 1952 году в Париже в семье грузинских эмигрантов, окончила Парижский институт политических наук и Колумбийский университет в США. В МИД Франции работала первым секретарем посольства Франции в США, заместителем постпреда Франции в ЕС и руководителем Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии. В 2003 году приехала в Грузию в качестве посла Франции, а в марте 2004 года заняла пост министра иностранных дел Грузии. В ноябре 2005 года она создала оппозиционную партию "Путь Грузии", принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики и возглавила комиссию Совета безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. В 2012 году Зурабишвили поддержала коалицию "Грузинская мечта", однако не стала членом партии. С 2016 года Зурабишвили является депутатом грузинского парламента, информируют "Новости-Грузия".