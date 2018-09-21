ДТП на федеральной трассе "Кавказ". 12 мая 2018 года. Фото: пресс-служба ГТРК "Ставрополье"

21 сентября 2018, 14:31

Судья в Карачаево-Черкесии попал под следствие после ДТП

Следствие получило согласие квалификационной коллегии судей Карачаево-Черкесии на уголовное преследование участника аварии с двумя погибшими.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая на федеральной трассе "Кавказ" при столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека и один получил тяжелые травмы. Предполагаемый виновник ДТП скрылся. Следствие попросило квалификационную коллегию судей лишить его статуса мирового судьи, чтобы привлечь к ответственности.

Квалификационная коллегия судей Карачаево-Черкесии рассмотрела представление следствия и 20 сентября дала согласие на возбуждение дела против мирового судьи из Урупского района по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух людей, говорится на сайте коллегии.

Эту информацию подтвердил адвокат Андрей Сабинин, который представляет интересы погибшего Владислава Гладского по инициативе правозащитной организации "Зона права", сообщила 20 сентября "Медиазона".

Житель Ставрополя Владислав Гладский в день гибели возвращался домой, получив увольнительную из армии. Сбивший его судья приходится сыном бывшему мэру Черкесска, сообщила 24 мая на своем сайте муниципальная телекомпания "Черкесск".

На сайте Следственного комитета СКР по Карачаево-Черкесии к 14.30 мск не появилось информации о возбуждении дела против этого судьи. Комментариями от судьи относительно решения квалификационной коллегии и позиции следствия "Кавказский узел" также не располагает.

Примечание:

"Ребенок погиб при ДТП с автобусом в Краснодаре", "Передано в суд дело о смертельном ДТП в Краснодаре с участием полиции", "Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае".

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