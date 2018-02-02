На месте ДТП с участием полиции. Фото: Пресс-служба следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю http://kuban.sledcom.ru/news/item/1200131/

02 февраля 2018, 19:36

Передано в суд дело о смертельном ДТП в Краснодаре с участием полиции

Бывший сотрудник краснодарской полиции предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли два человека, заявило сегодня следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 августа в результате ДТП на пересечении улиц Северной и Передовой с участием полицейского УАЗа погибли два человека.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского ППС УВД по Краснодару по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух человек (ч.5 ст.264 УК РФ), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 29 августа 2017 года водитель автомобиля УАЗ "при исполнении служебных полномочий без использования проблесковых маяков и специальных звуковых сигналов при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу 21-летнему водителю мотоцикла, который ехал вместе с 29-летним пассажиром".

"В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте, а пассажир был доставлен в больницу, где скончался на следующий день. Мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении", - подчеркивается в сообщении.

Ведомство также отметило, что уголовное дело направлено в суд.

Комментариев представителей обвиняемого по поводу заявления СК России пока не поступало.

Примечание:

"Опубликовано видео с признанием в стрельбе по кубанским полицейским", "Инспектор ДПС пострадал в Горячем Ключе при оформлении ДТП", "Полицейский задержан после гибели водителя в Астраханской области".

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