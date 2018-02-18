18 февраля 2018, 15:45

Ребенок погиб при ДТП с автобусом в Краснодаре

Восьмилетняя девочка погибла, попав под колеса автобуса на пешеходном переходе в Краснодаре.

ДТП произошло вечером 17 февраля. Автобус ехал по улице Буденного от Кирова в сторону Чкалова и при повороте совершил ДТП. Девочка попала под колеса автобуса, когда переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает "Кубань 24".

После аварии ребенка в состоянии клинической смерти доставили в краснодарскую больницу. У нее были диагностированы тяжелые травмы. Спасти девочку врачам не удалось, пишет со ссылкой на ГИБДД Краснодара "За рулем. Кубань".

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2017 года ребенок погиб при ДТП с автобусом в Туапсинском районе Краснодарского края. Авария с участием автобуса ЛАЗ и трех пешеходов произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Пятилетний ребенок скончался на месте, а женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

Примечание:

"Четыре человека остались в кубанской больнице после ДТП", "Человек погиб в ДТП со школьным автобусом на Кубани", "Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой на Кубани".

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