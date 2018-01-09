09 января 2018, 06:27

Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Два легковых автомобиля столкнулись в районе поселка Дивноморского на Кубани. Погибли два человека. 

Авария произошла 8 января на трассе М-4 "Дон" неподалеку от поселка Дивноморского. Столкнулись автомобили Mitsubishi и ВАЗ-2114.

По предварительным данным, водитель японского автомобиля, ехавший в сторону Новороссийска, допустил превышение скорости. В результате его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, информирует "Юг-Times".

В отечественном автомобиле, за рулем которого находился 44-летний водитель, ехали три пожилые женщины 107, 97 и 72 лет. Одна из них, а также водитель ВАЗа погибли на месте аварии. В больницу обратился также водитель Mitsubishi с подозрением на ушиб грудной клетки, сообщает "Югополис".

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что 5 января в Сочи в ДТП с участием четырех автомобилей погибли три человека.

Примечание:

"Суд продлил арест подозреваемого по делу о резонансном ДТП в Краснодаре", "Кубанский депутат обвинен в гибели человека при ДТП", "Три человека пострадали в массовом ДТП в Сочи".

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